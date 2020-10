Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virtual reality is zon meeslepende ervaring, maar het niet realistisch kunnen aanraken van dingen kan soms afbreuk doen aan de algehele ervaring.

Je kunt items in de virtuele wereld zien en pakken, maar je hebt altijd een virtuele controller van de een of andere soort vast en een gerommel is niet echt genoeg om dat goed te maken.

Dit kan echter veranderen dankzij Microsoft . Het bedrijf werkt aan een nieuwe haptisch gerichte controller die gebruikmaakt van verschillende sensoren en een gemotoriseerde gadget om de ervaring van het grijpen van items in VR nauwkeuriger te simuleren.

Zoals je in de video zult zien, bevestigt dit systeem de controller in wezen aan je pols in plaats van aan je handpalm. Het detecteert dan wanneer je beweegt om iets vast te pakken of op te pakken en bootst de verwachte beweging en resultaten na om een echtere ervaring te leveren.

Haptic PIVOT , zoals het bekend is, is ontworpen om ook rekening te houden met de fysica van krachten. In dit voorbeeld niet alleen het gevoel van de appel in de hand, maar ook het gevoel van weerstand bij het plukken van de boomtak. Vervolgens die sensatie volgen met de reactie die voortkomt uit het laten vallen (of gooien) van de appel in een nabijgelegen mand of het vangen met je andere hand.

In dit stadium is PIVOT natuurlijk slechts een prototype dat wordt getest. Maar Microsoft zegt dat het op verschillende manieren kan worden gebruikt, waarbij het mechanisme wordt verplaatst wanneer het niet in gebruik is, zodat een gebruiker handsfree kan zijn in VR of een toetsenbord of muis kan gebruiken zonder de controller te hoeven verwijderen.

De intelligentie van Haptic PIVOT is te zien in de video. Zoals Microsoft verder uitlegt:

"De ware kracht van PIVOT komt tot uiting bij interactie met virtuele objecten. Neem bijvoorbeeld het plukken van de appel uit de boom. Een combinatie van mechanica, elektronica, firmware en software werkt samen vanaf het moment dat de appel het bereik binnenkomt tot het moment dat hij rust. in de palm van de hand van het individu. "

Dit wordt aangevuld met handvolgsystemen die bestaan op zoiets als Microsoft HoloLens om te detecteren waar de handen van de gebruiker zijn en om de PIVOT-controller dienovereenkomstig te laten reageren.

Met andere woorden, de snelheid en kracht van beweging moeten overeenkomen met uw beweging voor de meest realistische ervaring. Het bedrijf zegt dat PIVOT zelfs het gevoel van het vangen van een bal met een snelheid van 55,9 mph nauwkeurig kan simuleren.

De toekomstvisie van dit soort systemen is niet alleen het spelen van games en het simuleren van sport, maar ook voor realistische samenwerking in een virtuele werkruimte.

Geschreven door Adrian Willings.