Logitech Chorus is klaar om uw Quest 2-ervaring te verbeteren

(Pocket-lint) - Logitech heeft een upgrade ontworpen voor de Meta Quest 2 die "ultra-realistisch" geluid belooft te bieden.

De Logitech Chorus is een audio-add-on voor de populaire virtual reality-headset van Meta, waardoor deze meer lijkt op de Valve Index of Pimax 8K X VR met off-ear-speakers.

Deze speakers hebben een off-ear open-back ontwerp dat helpt om je koel te houden terwijl je geniet van je favoriete Quest 2 games, maar ook de audio-ervaring verbetert. Deze speakers worden aangedreven door Balanced Mode Radiator (BMR) drivers die een volledig geluidsbereik beloven door zowel hoge als midden tonen in één speaker te combineren.

Dankzij de open achterkant hoor je de wereld om je heen nog steeds, net als bij de standaardluidsprekers aan de achterkant van de Quest 2. Maar het geluidsbereik is beter en er is meer geluid om van te genieten.

De Logitech Chorus is ontworpen om op de Quest 2 te worden geklikt en vervolgens eenvoudig op de headset aan te sluiten via een USB-C passthrough-kabel die de speakers van stroom voorziet. Er is geen extra voeding nodig. De Chorus zou ook niet al te veel extra gewicht moeten toevoegen, want hij weegt slechts 182 gram. De speakers bieden wat gemak, want je kunt ze gewoon omhoog klappen om ze te dempen, zodat je je snel op de echte wereld kunt richten als dat nodig is.

"Ultieme audio" is echter niet goedkoop, want de Chorus kost je $99,99 of £89,99, maar als upgrade voor de Quest 2 is het een van de mooiste die we hebben gezien. De Chorus zou ook een geweldige audio-upgrade moeten bieden zonder de draadloze vrijheid die de Quest 2 biedt in de weg te staan.

Logitech Chorus is nu te pre-orderen, maar er is nog geen officieel bericht over wanneer de add-on beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Adrian Willings.