(Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn mega-onthulling op IFA 2022 heeft Lenovo een nieuwe AR-bril gelanceerd, en deze is ontworpen met het praktische aspect in het achterhoofd.

Lenovo's nieuwe Glasses T1 zijn ontworpen om je een groot tweede scherm te bieden dat je in je zak kunt stoppen. Het bedrijf ziet dit als een ideale oplossing voor mensen die reizen en vaak in kleine ruimtes moeten werken.

Door de bril aan te sluiten op een smartphone of pc (of elk ander apparaat met een beeldschermuitgang via USB-C), kun je jezelf overal waar je wilt een groot virtueel beeldscherm geven.

De bril maakt gebruik van OLED-technologie voor zijn twee FullHD 60Hz-schermen, en - daarmee - een contrastverhouding van 10.000:1, en er zijn luidsprekers ingebouwd in de slapen om je geluid te geven wanneer dat nodig is.

Om ze voor zoveel mogelijk verschillende mensen te laten werken, zijn zowel de geluiddempers als de armen verstelbaar, zodat ze voor veel hoofdmaten en -vormen veilig en comfortabel passen.

Het frame is zelfs geschikt voor lenzen op sterkte voor mensen die een bril of visuele hulpmiddelen nodig hebben om zich op de schermen te kunnen concentreren.

We verwachten niet dat dit toestel massaal zal worden verkocht, maar het toont wel aan dat veel fabrikanten duidelijk toekomst zien in augmented reality en op het gezicht gedragen slimme schermen.

De T1-bril zal eind 2022 in China in de verkoop gaan, andere markten volgen in 2023, en dan zal ook de prijs worden bekendgemaakt.

Geschreven door Cam Bunton.