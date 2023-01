HTC ontwikkelt zijn assortiment virtual reality-headsets voortdurend, met een groeiende reeks die zowel enterprise-grade VR-headsets als apparaten op consumentenniveau omvat.

Het bedrijf staat bekend om het maken van een aantal serieus high-end PC-tethered apparaten, waaronder de HTC Vive Pro 2, maar op CES 2023 onthulde het bedrijf de standalone Vive XR Elite.

Creëert HTC hiermee eindelijk een concurrent voor de Meta Quest 2? Lees verder om alles te weten te komen wat je moet weten.

Wat is de Vive XR Elite?

De HTC Vive XR Elite is een standalone, alles-in-één virtual reality-headset die ogenschijnlijk is ontworpen om alles te doen.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon XR2-processor - hetzelfde platform dat wordt gebruikt door zowel de Meta Quest 2 als de Pico 4. Maar net als die andere headsets is hij ook koppelbaar aan de pc, zodat je via Steam of HTC Viveport toegang hebt tot een massa PCVR-content. Je kunt ook content streamen naar de headset vanaf je Android smartphone. Hij is dus behoorlijk veelzijdig.

Die veelzijdigheid toont zich echter ook op andere manieren, want de Vive XR Elite is niet alleen voor virtual reality. Deze headset is gebouwd voor zowel VR als MR, met extended reality in het achterhoofd.

Met andere woorden, het is niet alleen voor gaming, maar voor het privé bekijken van content, sociale ervaringen, productiviteitstoepassingen en nog veel meer.

Als zelfstandige headset is de HTC Vive XR Elite draagbaar en handig. Volgens HTC is hij superlicht en comfortabel, en is hij slim uitgebalanceerd met de batterij aan de achterkant als tegengewicht.

In tegenstelling tot andere VR-headsets heeft deze ook niet de gebruikelijke hoofdband bovenop. Hij past dus bij een groter aantal gebruikers en verschillende haarstijlen. Nooit meer je haar in de war door je tijd in VR.

De batterij aan de achterkant van de headset is gebogen voor uw comfort, maar dit ontwerp is ook op andere manieren interessant. Hij kan hot-swapped worden, dus je kunt de headset blijven gebruiken door de batterij gewoon om te ruilen voor een batterij die is opgeladen.

HTC zegt dat je ongeveer twee uur per batterij kunt werken, hoewel je meer tijd kunt krijgen door PCVR-content te streamen, omdat dat minder intensief is voor de headset zelf. Hij heeft ook een snellaadmogelijkheid van 30 watt via USB-C opladen.

Modulair en upgradebaar ontwerp

De HTC Vive XR Elite is ontworpen om op een aantal handige manieren aanpasbaar te zijn. Een daarvan is de optie om de batterij volledig te verwijderen en vervolgens extra armen aan te sluiten die je dan in plaats daarvan op USB-C stroom kunt aansluiten. Dat betekent dat je hem met een powerpack kunt gebruiken en op meer plaatsen kunt gebruiken.

Deze armen schuiven om je hoofd en pakken het op een comfortabele manier vast, zodat er minder druk op de voorkant van je gezicht staat. In deze modus kun je de Vive XR Elite op soortgelijke manieren gebruiken als de Vive Flow.

In deze opstelling kan hij vervolgens ook in een soortgelijke draagtas als de Vive Flow worden vervoerd. Maar dit betekent dat de Vive XR Elite kan worden gebruikt om shows op Netflix te bekijken of een meer persoonlijke kijkervaring te hebben waar je maar wilt.

De headset is in sommige opzichten ook modulair. HTC zegt dat er een uitbreidend accessoire ecosysteem is voor de Vive XR Elite dat gedurende het jaar beschikbaar zal zijn. Dit omvat optionele upgrades voor de headset die oog- en gezichtsherkenningsmodules omvatten. Deze worden niet standaard meegeleverd, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over je privacy, maar je hebt de mogelijkheid om te upgraden als je dat wilt.

Vive XR Elite-scherm

Het belangrijkste onderdeel van een VR-headset is natuurlijk het display.

De HTC Vive XR Elite zal niet teleurstellen, met een 4K LCD-scherm (2K x 2K per oog), met 1200ppi en 90Hz refresh rate. HTC zegt het schermdeureffect te hebben geminimaliseerd en deze headset heeft een gezichtsveld van 110 graden. Op papier zijn de specs dus zeker interessant.

Een van de meest interessante kenmerken is echter de geïntegreerde dioptrie. Als je een brildrager bent, zul je blij zijn te lezen dat je de instellingen kunt aanpassen zodat je je bril niet hoeft te dragen om in VR te kunnen zien. De dioptrieën kunnen handmatig worden aangepast, zodat je zonder problemen een scherp beeld krijgt en het werkt zelfs met astigmatisme.

Daarnaast is er een handmatig instelbare IPD-schuifregelaar en een ingebouwde sensor, zodat je zeker weet dat je de perfecte instelling voor jouw ogen hebt.

Dezelfde controllers als de Vive Focus 3

HTC hanteert een "if it isn't broke don't fix it"-mentaliteit voor de controllers van de Vive XR Elite. Het maakt gebruik van dezelfde controllers als de Vive Focus en dat is geen slechte zaak, want deze controllers zijn goed gebalanceerd en ontworpen om comfortabel in de hand te liggen met ergonomische plaatsing van knoppen en aanraaksensoren ook.

De Vive XR Elite heeft vier wide tracking field of view-camera's samen met een dieptesensor en RGB-camera aan de voorkant, dus je hebt een goede mix van VR- en MR-camera's voor wat je ook aan het doen bent.

HTC zegt dat handtracking kan worden toegevoegd aan apps en VR-ervaringen, dus er zou een aantal gebruiksvriendelijke op gebaren gebaseerde bedieningselementen moeten zijn, zoals de Meta Quest 2.

HTC heeft de Vive XR Elite gebouwd om op meerdere manieren handig te zijn. De camera's op de headset omvatten passthrough camera's die naar verluidt goed genoeg zijn om de tekst op je telefoon te zien terwijl je de headset nog steeds draagt. Voorbij zijn de dagen dat je met de headset en kabels moet worstelen om hem af te zetten en de wereld om je heen te zien.

Wat zijn de specificaties van de Vive XR Elite?

De specs van de Vive XR Elite headset staan officieel vermeld als:

1920 x 1920 pixels per oog (3840 x1920 pixels gecombineerd) resolutie display, 90Hz refresh rate, 110-graden gezichtsveld.

IPD-bereik van 54 tot 73 mm

6 DoF Inside-out Tracking met vier tracking-camera's, 16 MP RGB-camera, dieptesensor, G-sensor, Gyroscoop en Nabijheidssensor.

10x10m speelruimte aanbevolen

Ingebouwde Qualcomm Snapdragon XR2-processor

128 GB interne opslag en 12 GB RAM

Bluetooth 5.2 + BLE en Wi-FI 6E connectiviteit

Vive XR Elite release

De HTC Vive XR Elite is vandaag beschikbaar voor pre-order en zal vanaf februari 2023 worden verzonden.

De headset wordt verpakt met de headset, twee controllers en een batterijhouder en wordt verkocht voor het volgende: