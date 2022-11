HTC's volgende standalone VR-headset gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HTC is al een tijdje bezig met het teasen van een nieuwe VR-headset op Twitter, maar nu hebben we mogelijk meer informatie in de vorm van een lek.

Terug in oktober 2022, het bedrijf teased een beetje van het nieuwe apparaat met de tagline "Go small or go home" vervolgens toonden ze een ander klein beetje van de headset, maar gaf ons geen verdere informatie.

Nu blijkt dat een deel van het ontwerp en de specs van de nieuwe VR-headset zijn uitgelekt via YouTuber Brad Lynch (aka SadlyItsBradley).

Volgens Lynch zijn deze lekken afkomstig van bronnen in de toeleveringsketen en hoewel er geen officiële naam is voor de nieuwe headset, zijn er wel enkele interessante kenmerken uitgelekt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ten eerste lijkt deze toekomstige HTC-headset een soortgelijke vormfactor te hebben als de HTC Vive Flow, maar hij heeft ook standalone VR-mogelijkheden zoals de Vive Focus 3.

In de video vertelt de YouTuber over de headset en toont hij renders op basis van afbeeldingen van de nieuwe headset die moesten worden verduisterd om de bron te beschermen.

De headset zelf lijkt erg op de Flow, maar heeft naar verluidt vier tracking camera's en nog een voor passthrough views. Het is ook een 6DoF (six degrees of freedom) headset met standalone VR mogelijkheden. Dus misschien dichter bij een Quest 2 concurrent dan HTC's vorige pogingen.

Interessant is dat de nieuwe headset dezelfde controllers gebruikt als de Vive Focus 3, maar in een aantal opzichten duidelijk anders is.

De zogenaamde "Flowcus" (Bradley's naamgeving niet die van HTC) heeft pancake lenzen om te helpen met het slanke en lichtgewicht ontwerp, evenals dubbele 1.920×1.920 pixel displays met 120Hz refresh rate.

Het meest interessante is dat deze nieuwste van HTC modulair is (net als de HTC Vive Cosmos), wat betekent dat je niet alleen modules kunt bevestigen (zoals eyetracker), maar hem ook kunt converteren naar de "brilstand" voor casual viewing. Het is ook mogelijk dat deze headset de Snapdragon XR2 Gen. 2 processor gebruikt, maar we moeten wachten op het officiële woord daarover.

We hopen op goede dingen, maar zullen moeten wachten op officiële updates van HTC.

Geschreven door Adrian Willings.