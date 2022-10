HTC Vive plaagt een nieuw "kleiner" VR-apparaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is een drukke tijd geweest voor HTC Vive. Het lijkt nog niet zo lang geleden dat het bedrijf de tethered PCVR HTC Vive Pro 2, de zakelijke Vive Focus 3 en de standalone Vive Flow uitbracht.

Nu is het naar Twitter gegaan om iets nieuws te teasen.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E- HTC VIVE (@htcvive) 6 oktober 2022

Een afbeelding van wat lijkt op de lens van een zonnebril is op Twitter geplaatst samen met de tag "Go small or go home".

Betekent dit dat HTC Vive aandacht heeft voor wat Meta doet met zijn verschillende VR-apparaten en zich opmaakt om iets kleins, lichts en draagbaars uit te brengen?

Er is op dit moment weinig om op af te gaan en het bedrijf geeft niet veel weg. Inderdaad, zoals een gebruiker laat zien, zelfs als je het beeld pakt en de helderheid verhoogt, krijg je alleen "leuk geprobeerd" en een brutale duim omhoog in de hoek:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat gezegd hebbende heeft HTC Vive zich hier zeker op ingesteld. In een e-mail aan Pocket-lint hierover sprak het bedrijf over wat het tot nu toe heeft gedaan:

"Het zijn 12 grote maanden geweest voor HTC VIVE, vorig jaar rond deze tijd onthulden we de eerste evolutie van ons Proton-project, VIVE Flow - een lichtgewicht immersieve VR-bril. Op CES toonden we de VIVE Wrist Tracker, de eerste inside-out tracker voor een all-in-one headset, op MWC debuteerden we onze nieuwe eigen 5G-oplossing, G-Reign en streamden we zelfs PCVR-ervaringen naar onze VIVE Focus 3 headset via een supersnel draadloos netwerk. Sindsdien hebben we het VIVE Focus 3 ecosysteem uitgebreid met Eye en Facial tracking add-ons."

Nu Meta binnenkort nieuwe apparaten onthult op Meta Connect 2022, wordt het interessant om te zien wat er ook van HTC Vive komt. Voor nu moeten we gewoon afwachten.

Geschreven door Adrian Willings.