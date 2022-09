HTC Vive Focus 3 kan nu worden geüpgraded met oog- en gezichtsherkenning

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HTC heeft enkele accessoires onthuld die kunnen worden toegevoegd aan de Vive Focus 3 om deze te upgraden en een meer natuurlijke en overtuigende VR-ervaring te bieden. Deze accessoires omvatten de Focus 3 Facial Tracker en Focus 3 Eye Tracker.

Zoals je je kunt voorstellen zijn deze accessoires ontworpen om gebruikers een meer meeslepende ervaring in virtual reality te bieden. De Focus 3 Facial Tracker kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de bewegingen van je lippen, kaak, wangen, kin, tanden en zelfs tong te volgen en dit in de VR-wereld over te brengen als een realistische gezichtsuitdrukking. Wanneer ze worden gesynchroniseerd met je stem, zullen deze bijgehouden mondbewegingen er nog geloofwaardiger uitzien wanneer je met anderen in een VR-setting chat.

HTC zegt dat dit perfect zal zijn voor virtuele samenwerkingen, waaronder in VR-trainingssessies, Vive Sync-vergaderingen op afstand en meer.

De Vive Focus 3 Eye Tracker moet het eenvoudiger maken om onderzoek te doen, de blik van gebruikers in de gaten te houden en meer natuurlijke interacties te bieden tijdens VR-ervaringen.

Net als de Facial Tracker kan deze technologie worden gebruikt om gezichtsuitdrukkingen te vertalen in virtual reality, maar kan ook op andere manieren worden gebruikt. Aangezien de Focus 3 in de eerste plaats een VR-apparaat voor bedrijven is, hoopt men dat het zal worden gebruikt om de oogbewegingen van gebruikers te analyseren, na te gaan wanneer hun aandacht en focus wordt getrokken en bedrijven te helpen hun aanbod als gevolg daarvan te verbeteren.

De eye tracker kan alles in de gaten houden, van oogpositie tot pupilgrootte, oogstand en oogopening. Dit kan worden gebruikt voor heat mapping en tracking om de intentie van gebruikers te bestuderen. Het andere voordeel van eyetracking is dat het foveated rendering mogelijk maakt. Dit betekent dat de headset kan helpen de ervaring te optimaliseren door grafische processors te laten uitrekenen wat er moet worden gerenderd op basis van waar de gebruiker naar kijkt.

Het is spannend om meer van dit soort accessoires te zien verschijnen, want dat betekent in de toekomst alleen maar betere VR voor iedereen.

Geschreven door Adrian Willings.