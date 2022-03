HTC heeft toevoegingen aan Viverse zijn versie van de metaverse onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC pronkt op MWC 2022 met zijn nieuwste aanbiedingen, waaronder Viverse - het antwoord van het bedrijf op de metaverse .

Viverse zou zijn ontworpen om "creativiteit, samenwerking, verbinding, het delen van ervaringen en meer te stimuleren". Het gaat erom mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar in contact te brengen om van nieuwe ervaringen te genieten met behoud van identiteit, veiligheid en privacy.

Viverse is multi-platform en ontworpen voor toegang via tablets, pc's, smartphones en meer. De HTC Vive Flow is een voor de hand liggende kandidaat om in de ervaring te duiken. Door de draagbare meeslepende bril op te zetten, kunnen gebruikers naadloos tussen virtuele locaties in Vive Sync , Vive Engage en meer bewegen.

HTC zegt met honderden partners en ontwikkelaars samen te werken om een open systeem te creëren waarin mensen zich veilig kunnen verplaatsen tussen verschillende virtuele werelden en ervaringen. Dit omvat het gemakkelijk betreden van andere werelden, apps, games en inhoud.

Naast dit nieuws heeft HTC ook onthuld dat de Vive Flow het eerste VR-apparaat zal zijn dat een crypto-portemonnee ondersteunt. Gebruikers kunnen dus digitale activa, inclusief NFT's , opslaan en van daaruit beheren. Als dat je ding is, kun je op deze manier je bezittingen in de Viverse gebruiken.

Voor de gemoedsrust van ouders heeft HTC ook Vive Guardian gemaakt. Een set tools met privacy- en beveiligingscontroles waarmee ouders kunnen beheren wat kinderen in de Viverse zien.

Viverse is nu open en je kunt het vandaag openen op je telefoon, tablet of een bepaald VR-apparaat.

