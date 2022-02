Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf achter een van de beste VR-headsets op de markt, HTC , is een samenwerking aangegaan met Holoride om VR naar een plek te brengen waar het nog nooit eerder is geweest: de achterbank van je auto .

In wezen is het idee dat passagiers een VR-headset kunnen dragen en van elke saaie autorit een meeslepende attractie in een attractiepark kunnen maken.

Holoride belooft spanning toe te voegen aan elke autorit "door XR-content te combineren met realtime bewegings-, locatie- en navigatiegegevens van de auto en zijn omgeving, waardoor hypermeeslepende ervaringen worden gecreëerd."

Hopelijk voorkomt het gebruik van deze gegevens de gruwelijke bewegingsziekte die we ons voorstellen bij het proberen om een traditionele VR-opstelling in de auto te gebruiken.

Met het systeem kunnen gebruikers dezelfde "intuïtieve gebaren gebruiken als bij conventionele VR-apparaten", maar we nemen aan dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat u de bestuurder achter op zijn hoofd slaat.

Holoride zal HTC's Vive Flow-headset gebruiken, een lichtgewicht (189 g) VR-oplossing met een op een zonnebril geïnspireerd ontwerp.

"Vive Flow is het ideale apparaat voor XR, dus we zijn verheugd om samen te werken met HTC Vive om rijders directe toegang tot Holoride te geven. Het gestroomlijnde, draagbare ontwerp van de bril betekent dat rijders overal kunnen genieten van een leuke en verbonden ervaring zij gaan." zei Nils Wollny, CEO en mede-oprichter van Holoride.

"Vive Flow past in de palm van je hand en levert toch een adembenemende ervaring", zegt Shen Ye, Global Head of Hardware bij HTC Vive. "In combinatie met de indrukwekkende technologie van Holoride, kun je autoritten veranderen in virtuele pretparken. We zijn erg verheugd om met Holoride samen te werken om de toekomst van passagiersentertainment vorm te geven."

Als je meer wilt weten, wordt het Holoride-systeem volgende week gedemonstreerd op MWC . Het bedrijf is van plan om in de tweede helft van 2022 te lanceren.

Geschreven door Luke Baker.