HTC Vive Flow is een meeslepende VR-headset die is ontworpen om je welzijn te verbeteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na verschillende plagen heeft HTC zijn nieuwste VR- aanbod onthuld in de vorm van de Vive Flow. Een draagbare immersieve bril die is ontworpen om uw welzijn te verbeteren.

In tegenstelling tot HTCs andere virtual reality-apparaten , die meestal een krachtige pc nodig hebben om te kunnen draaien, is de Vive Flow bedoeld om voor veel meer mensen toegankelijk te zijn.

Dit is een compacte, lichtgewicht immersieve bril die is ontworpen om perfect te zijn om altijd en overal te gebruiken om toegang te krijgen tot ontspannende inhoud en de stress van de dag te verlichten. De HTC Vive Flow heeft verschillende beoogde toepassingen, een daarvan is met meditatie-apps zoals TRIPP en mindfulness-apps die je helpen te ontspannen. Inclusief alles van kalmerende apps tot low-fi muziek-apps.

Als alternatief kunt u het gebruiken om inhoud te bekijken die naar de bril wordt gegoten van Netflix, YouTube en Disney+. Er wordt gezegd dat deze kijkervaring een grotere schermervaring is die beter is dan naar de bioscoop gaan.

Met een gezichtsveld van 100 graden, een scherm met een resolutie van 3,2k en een verversingssnelheid van 75 Hz zou het ideaal zijn voor een privé-kijkervaring, waar u 1080p-inhoud bekijkt, waar u ook bent.

De Vive Flow is ontworpen om comfortabel te zijn en een veel betere manier om inhoud te bekijken dan over je telefoon onderuit te zakken. Hij weegt slechts 189 gram en is daarmee aanzienlijk lichter dan andere VR-headsets (de Vive Pro 2 is 890 gram).

Deze bril is ook op andere manieren interessant. Ze zijn ontworpen met optische lenzen die per oog kunnen worden aangepast aan uw sterkte. 0 voor perfect zicht. -6 voor sterke bijziendheid. U hoeft dus geen bril te dragen om te zien, wat het comfort ten goede komt. Met een wasbare gezichtspakking en een strapless ontwerp, is het ook gebouwd met een gemakkelijke aan/uit-pasvorm voor gemakkelijk dragen en delen met vrienden en familie.

Vive Flow heeft dubbele microfoons met ingebouwde ruisonderdrukking en echo-onderdrukking, evenals open luidsprekers voor 3D-geluid rechtstreeks in uw oren. Het is geschikt voor Bluetooth, zodat u uw eigen in-ears kunt gebruiken voor een meer persoonlijke ervaring.

Het is vermeldenswaard dat de Vive Flow moet worden aangesloten om te worden gebruikt, hetzij op uw telefoon of op een powerbank om te kunnen werken. Je telefoon is ook een integraal onderdeel van de ervaring, omdat je hem als controller in geselecteerde apps gebruikt, om door menus te navigeren en inhoud te casten. Je hebt ook een telefoon met Android 9 of hoger nodig om te kunnen werken, maar de bril wordt geleverd met 64 GB interne opslag.

HTC zegt dat de Vive Flow "een rijke catalogus met VR-apps uit verschillende categorieën" zal hebben en dat games via Viveport komen met Infinity Vista, dat speciaal is ontworpen voor Flow en $ 5,99 per maand kost.

Flow is ingesteld op de detailhandel voor £ 499 / € 549 en $ 499 US . Met pre-orders vanaf 14 oktober en verzending begin november.