Enorm HTC Vive Flow-lek onthult alles

(Pocket-lint) - HTC zal morgen een nieuwe Vive-headset onthullen, maar een groot fotolek heeft er van tevoren veel over onthuld.

De HTC Vive Flow, zoals hij gaat heten, werd onthuld in veel afbeeldingen die @evleaks op zijn Twitter-account plaatste. Het lijkt een mixed reality-headset te zijn, vergelijkbaar met een Magic Leap, en is zo ver verwijderd van de HTC Vive Pro 2 als je je maar kunt voorstellen.

Er is geen hoofdband om te beginnen en het lijkt erop dat een mobiele telefoonverbinding als belangrijkste bron wordt gebruikt.

Volgens de afbeeldingen beschikt het over "meeslepende ruimtelijke audio", een "actief koelsysteem" en een "dubbel scharniersysteem" dat gebruikmaakt van armen in plaats van een volledige riem. Er is ook Bluetooth-connectiviteit.

Een andere van de geposte afbeeldingen laat zien dat pre-orders op 15 oktober beginnen en begin november worden verzonden. De HTC Vive Flow kost schijnbaar $ 499.

Er zijn nog geen Britse prijzen.

HTC heeft de laatste tijd stappen gezet in de richting van casual virtual reality, en dit vinkt alle juiste vakjes aan. Het is klein en draagbaar, met een vermoedelijk licht genoeg om te gebruiken voor snelle sessies.

We zullen ongetwijfeld veel meer te weten komen morgen, wanneer het officieel wordt gelanceerd.