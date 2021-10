De lanceringsgebeurtenis van HTC Vive Flow bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In augustus diende HTC een handelsmerk in voor een op het hoofd gemonteerd display genaamd "Vive Flow". Nu plaagt het bedrijf een evenement op 14 oktober om meer te onthullen.

De afgelopen dagen heeft HTC een aantal cryptische afbeeldingen gepost die op de onthulling duiden. Deze omvatten ontspannende lifestyle-opnamen van iemand die op een bank zit met popcorn, een dame in een yogahouding en iemand die een boek in bed leest.

Het evenement, dat "Go with the Flow" wordt genoemd, zal binnen enkele dagen plaatsvinden en het zal zeker interessant zijn om naar te kijken. We hebben immers aan de ene kant de hints naar een nieuw head-mounted display in de handelsmerkaanvraag, maar we hebben ook HTC pronken met een bus die onmogelijk een volwaardige VR-headset zou kunnen bevatten .

Alvin Wang Graylin, de Chinese president van HTC Vive, heeft ook getweet dat het bedrijf "groot nieuws in een klein pakket" zal aankondigen en dat het apparaat "toegang heeft vanaf VR, pc, Mac of telefoon".

Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een speciaal #immersive- evenement in #VR op 14 oktober om 11 uur EDT om groot nieuws in een klein pakketje te horen. Kan toegang krijgen vanaf VR, pc, Mac of telefoon. Klik op de link om nu uw ruimte te reserveren. #gowiththeflow https://t.co/WlEmQzU9r9 #xr #metaverse @htcvive — Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) 28 september 2021

Betekent dit dat we eindelijk een zelfstandige headset van HTC krijgen om de Oculus Quest 2 te evenaren ? We hebben dit potentieel in april al geplaagd met de Vive Air , maar later werd gezegd dat het slechts een conceptapparaat was en niet echt zou worden gelanceerd.

De Vive Focus 3 komt tot nu toe het dichtst in de buurt van dat aanbod, maar in de klassieke HTC-mode is het een dure headset die vooral gericht is op zakelijke gebruikers. Gaan er dingen veranderen met een meer op de consument gericht apparaat? En is die headset eigenlijk de eerste poging van het bedrijf tot AR-brillen?

Op 14 oktober vindt Go with the Flow plaats. Je kunt de officiële website bezoeken om het aan je agenda toe te voegen of een herinnering per e-mail krijgen.

Het evenement vindt plaats om 11:00 uur EDT, dat is 16:00 uur BST, 17:00 uur, CEST en 8:00 uur PT.

We verwachten dat het op de officiële site wordt uitgezonden, maar je kunt het ook in VR bekijken met EngageVR .