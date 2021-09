HTC Vive Pro 2 is nu te koop als volledige kit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een paar maanden geleden dat de HTC Vive Pro 2 werd gelanceerd. Oorspronkelijk was de headset beschikbaar voor pre-order in mei met bestellingen die in juni werden verzonden voor degenen die alleen de headset wilden als een upgrade naar een huidige Vive- of Vive Pro-configuratie.

Degenen die de volledige kit wilden - inclusief de headset, twee basisstations en twee Vive-controllers - moesten echter wachten. Het was oorspronkelijk bedoeld om in juni beschikbaar te zijn, maar net als alle technische zaken is er een pandemische vertraging opgetreden die de release heeft opgehouden.

Eindelijk gaat dat veranderen, waardoor nieuwe kopers en VR-enthousiastelingen toegang krijgen tot een van de beste VR-headsets die momenteel beschikbaar zijn.

De volledige kit is al beschikbaar voor pre-order in de VS voor $ 1.399 en in Canada voor $ 1.849 . En vanaf 23 september kun je het ook in Europa pre-orderen voor £ 1.299 .

De HTC Vive Pro 2 zal waarschijnlijk veel fans van VR en nieuwe virtual reality-gamers bevallen. Dit is een VR-headset die een "best-in-class" scherm belooft met een van de hoogste resoluties op de markt - 4896 x 2448 pixels in totaal.

Het display van de headset maakt gebruik van een snel schakelend LCD IPS-paneel met een dual-stack lensontwerp dat twee lenzen (voor elk oog) gebruikt om het beeld om te leiden voor een breder gezichtsveld. Dit betekent een "echt" gezichtsveld van 120 graden en een meer meeslepende ervaring.

Andere hoogtepunten van de Vive Pro 2 zijn de compatibiliteit met de Vive draadloze adapter, Facial Tracker en Vive Tracker 3.0, die het mogelijk maken om "alles" te volgen, inclusief het volgen van het hele lichaam.

Toen we het uitprobeerden , hadden we veel goede dingen te zeggen over de Vive Pro 2 en we weten zeker dat je het ook leuk zult vinden.