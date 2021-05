Hoe je het ViveCon VR-startevenement van HTC kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het ViveCon-evenement van HTC vindt vandaag 11 mei plaats met de belofte dat enkele VR-headsets en nog veel meer worden onthuld.

Het bedrijf plaagt al een tijdje verschillende dingen, waaronder de belofte van een nieuwe headset of twee . En na onlangs de Vive Facial-tracker en geüpgradede Vive Trackers te hebben aangekondigd, is HTC zeker goed bezig.

Nu met de aankondiging van de ViveCon keynote heeft het bedrijf duidelijk gemaakt dat het zakelijke aankondigingen betekent:

"We introduceren wat er nieuw is. Neem plaats op de eerste rij bij het VR-evenement van het jaar terwijl HTC VIVE baanbrekende VR-headsets, software en platforms onthult om je ervaring naar een ander niveau te tillen."

Dus nu hoef je alleen nog maar af te stemmen en de onthulling te bekijken.

HTC claimt dat ViveCon "... het belangrijkste VR-evenement van het jaar" wordt, dus dat wil je duidelijk niet missen. Vooral als je een fan bent van HTCs eerdere headsets.

Om te kunnen kijken, moet u zich hier eerst registreren. De bonus hiervan is dat je kans maakt op het winnen van een HTC VR-headset, wat zeker een reden is om vast te komen zitten.

Het ViveCon-evenement gaat vandaag, dinsdag 11 mei, om 17:00 uur BST van start. In uw tijdzone betekent dat het volgende:

New York - 12:00 uur EST

San Francisco - 9:00 PDT

Taiwan - 12:00 CST

Europa - 18:00 uur CEST

Australië - 02:00 AEST

Het hele evenement duurt twee dagen, maar we verwachten dat de aankondigingen van de headset vroeg op de eerste dag zullen plaatsvinden.

Het is belangrijk om je zo snel mogelijk te registreren om te kijken, want de registratie sluit voordat het evenement begint.

Hoewel HTC niet officieel heeft aangekondigd wat er op ViveCon wordt getoond, heeft het gezegd dat het headsets zal onthullen. Ook heeft een eerder lek gesuggereerd dat het bedrijf de high-end Vive Pro 2 en Vive Focus 3 Business Edition zal aankondigen. Met de eerste headset voor consumenten en de laatste voor zakelijke gebruikers.

We weten niet veel meer dan dat, maar we zullen het nieuws onmiddellijk behandelen. Een ding dat we helaas wel weten, is dat de HTC Vive Air niet zal worden aangekondigd zoals eerder werd gedacht. Men dacht dat deze eerder gelekte stand-alone headset binnenkort zou komen, maar het bedrijf heeft duidelijk gemaakt sinds dat deze headset slechts een concept is en geen apparaat dat (nog) wordt uitgebracht.

Geschreven door Adrian Willings.