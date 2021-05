HTC Vive Pro 2 en stand-alone Vive Focus 3-headset onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het Vivecon-evenement heeft HTC twee virtual reality-headsets onthuld. De bedrijfsgerichte Vive Focus 3 en de "best-in-class" PCVR HTC Vive Pro 2.

Helaas is er geen teken van een Oculus Quest 2- concurrent, maar deze pas aangekondigde headsets zijn zeker niets om aan te snuffelen.

Snel schakelen LCD IPS-paneel met 2448 x 2448 pixels per oog (4896 x 2448 in totaal)

120 Hz verversingssnelheid en "echt" gezichtsveld van 120 graden

Dual-stack lensopstelling met RGB-subpixelontwerp

57 tot 72 mm IPD-aanpassing

De HTC Vive Pro 2 zal waarschijnlijk veel fans van de originele HTC Vive-headsets plezieren. Het bedrijf keert schijnbaar terug naar de oorsprong van het creëren van de allerbeste VR-apparaten voor zowel pc-gamers als B2B-gebruikers.

Op het eerste gezicht zou het je vergeven zijn als je denkt dat het bedrijf gewoon dezelfde headset heeft onthuld, waarbij de Vive Pro 2 erg op zijn voorganger lijkt. Dat is geen slechte zaak, want de originele HTC Vive Pro was een fantastische headset, dus nu heeft het bedrijf de briljante basis daarvan genomen en verbeterd.

Het resultaat is een VR-headset die belooft een "best-in-class" scherm te hebben met de hoogste resolutie tot nu toe - met 4896 x 2448 pixels in totaal (vergeleken met 2880 x 1600 pixels op de originele Vive Pro). Dat scherm maakt gebruik van een LCD IPS-snelwisselpaneel met een dual-stack lensontwerp dat twee lenzen (voor elk oog) gebruikt die het beeld omleiden voor een breder gezichtsveld.

Hierdoor kan HTC beweren dat het een "echt" gezichtsveld van 120 graden heeft, waar gebruikers een grotere sweetspot hebben en een realistischer beeld van de wereld om hen heen dan bij andere headsets.

Het hoge aantal pixels, gecombineerd met het LCD-paneel en RGB-subpixel, betekent dat de HTC Vive Pro 2 vrijwel geen schermdeureffect zou moeten hebben en enkele van de meest indrukwekkende beelden tot nu toe zou moeten leveren. Dat kost echter wel een prijs, want je hebt duidelijk een stevige speelautomaat nodig om de headset met die resolutie te laten werken.

HTC zegt echter dat het met Nvidia en AMD heeft gewerkt aan "Display Stream Compression", wat betekent dat de Vive Pro 2 nog steeds kan draaien met oudere machines via DisplayPort 1.2. Als uw pc de originele Vive Pro kan uitvoeren, kan deze ook de Vive Pro 2 beheren. Hoewel misschien niet op maximale resolutie en verversingssnelheid.

Andere hoogtepunten van de Vive Pro 2 zijn de compatibiliteit met de draadloze Vive-adapter, Facial Tracker en Vive Tracker 3.0 waarmee je "alles" kunt volgen, inclusief het volgen van het hele lichaam.

HTC zegt dat de HTC Vive Pro 2 ook zal werken met de Valves Knuckle-controllers en de eigen controllers van het bedrijf.

De Vive Pro 2 wordt in twee vormen verkocht:

Alleen de headset (voor upgraders die de HTC Vive of Vive Pro al hebben) - pre-orders hiervoor openen op 11 mei met bestellingen die op 3 juni worden verzonden. Als je vroeg opstaat, kun je het krijgen tegen een gereduceerde prijs van £ 659, $ 749 of € 739.

Volledige kit met de headset, basisstation 2.0 en Vive Wand-controllers v2 - beschikbaar vanaf 4 juni voor £ 1.299, $ 1399 of € 1399.

Snapdragon XR2-processor

4896 x 2448 pixels (het dubbele van de Quest 2)

Vernieuwingsfrequentie van 90 Hz zonder ghosting

120-graden FOV dual-stack lensontwerp, 57 mm tot 72 mm IPD

Vervangbare gelaatsschermen en batterijen

Naast de Vive Pro 2 heeft HTC ook de stand-alone Vive Focus 3 onthuld. Dit is een andere stand-alone VR-headset van het bedrijf, ontworpen voor zakelijk gebruik en een vervolg op de Vive Focus Plus.

Deze draadloze VR-headset heeft veel van dezelfde schermtechnologie als de Vive Pro 2 met een scherm dat 2,5K per oog aankan en hetzelfde LCD-paneel en lensontwerp. Dit betekent scherpe, oogstrelende beelden, maar in een draagbaar formaat.

De Vive Focus 3 maakt gebruik van de Snapdragon XR2-processor van Qualcomm en is geoptimaliseerd om zo lang mogelijk met maximale prestaties te werken. Hoewel het vermeldenswaard is dat het een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz heeft in vergelijking met de 120 Hz op de Vive Pro 2, zou de Focus 3 nog steeds een indrukwekkend stuk uitrusting moeten zijn.

Het is gebouwd voor zakelijke en VR-visualisatie met een constructie die is gemaakt van een lichtgewicht magnesiumlegering, waardoor het ook sterker, lichter en duurzamer is. De headset heeft een verwijderbare batterij die naar verluidt 2 uur meegaat, met een lading van 50% in 30 minuten voor een boost als je hem nodig hebt of de optie om meer batterijen aan te schaffen om hem aan de gang te houden.

Er zijn ook nieuwe Vive Focus-controllers die ingebouwde batterijen bieden die kunnen worden opgeladen met USB-C en die maximaal 15 uur kunnen worden gebruikt.

De Vive Focus 3 heeft vier binnenstebuiten volgcameras. Net als andere headsets maken deze cameras het gemakkelijk om de bewegingen van de gebruikers te volgen, maar HTC zegt dat de gegevens op de headset zijn opgeslagen, gecodeerd en privé worden gehouden.

Het is deze privacyhouding die betekent dat het onwaarschijnlijk is dat HTC de Vive Focus 3 (of een andere headset) zal uitbrengen als een Quest 2-alternatief voor de gemiddelde consument. Omdat de technologie van de headset niet goedkoop is en het bedrijf zegt dat het niet kan concurreren met de prijs van Oculus met de Quest 2-headset, omdat Facebook de eindgebruiker als het product kan behandelen en waarde kan terugverdienen door advertenties te verkopen. Iets wat HTC niet zal doen.

Voor bedrijven zou de Vive Focus 3 echter een uitstekende optie moeten zijn met verschillende Vive-services voor gebruikers om er het beste uit te halen. Er is de Vive Business App Store met meerdere apps en programmas van verschillende leveranciers om de juiste services te leveren. Evenals Vive Sync, waarmee zaken als PowerPoint in VR en virtuele vergaderruimten mogelijk zijn. Je krijgt hiervan ook zes maanden gratis bij de headset.

HTC ziet geweldige dingen voor VR in de zakenwereld, terwijl het huidige gebruik al grote kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen laat zien met zaken als ontwerp, training en opleiding. De toekomst van VR is zeker interessant.

De Vive Focus 3 is op 27 juni 2021 te koop voor £ 1.060. Lees hier meer .

Geschreven door Adrian Willings.