HTC zou op ViveCon 2021 twee nieuwe Vive VR-headsets kunnen aankondigen

(Pocket-lint) - HTC zou deze maand niet één maar twee Vive VR-headsets kunnen onthullen.

Het bedrijf maakte onlangs de data bekend voor het volgende ViveCon-evenement, dat plaatsvindt van 11 mei tot 12 mei 2021. In de aanloop naar dat evenement is het ook begonnen met het plagen van een nieuwe VR-headset. Het onthulde zelfs bijgewerkte Vive Trackers en een accessoire voor Facial Tracking. Nu beweert het protocol dat HTC ViveCon 2021 zal gebruiken om een paar VR-headsets te onthullen. Ze worden de high-end Vive Pro 2 en Vive Focus 3 Business Edition genoemd en zullen naar verluidt meer voor de onderneming zijn.

HTC Vive heeft de laatste tijd schijnbaar moeite gehad in de consumentenruimte, waarbij zijn meest recente headset-aanbiedingen niet voldeden aan de populariteit van de Oculus Quest en Valve Index, maar we zijn nog steeds benieuwd wat de toekomst biedt van het bedrijf.

Er zijn tot nu toe geen lekken geweest, inclusief specificaties of afbeeldingen, over beide Vive-headsets, dus het is nog niet bekend of ze zullen worden vastgemaakt en een pc of zelfstandige, draadloze headsets zoals het Quest 2-protocol nodig hebben, zei de headsets onlangs doken op in bedrijfsdocumenten en stonden zelfs tijdelijk vermeld op de Europese e-commerce site Alzashop. Die vermeldingen zijn sindsdien verwijderd, maar kijkers met arendsogen slaagden er nog steeds in om de prijzen te achterhalen.

De Vive Focus 3 Business Edition kostte € 1.474 ($ 1.771), terwijl de Vive Pro 2 € 842 ($ 1.012) kostte.

Als je meer bewijs nodig hebt dat er meer dan één Vive-headset zal worden onthuld op ViveCon, nodigt HTCs eigen webpagina voor het evenement fans uit om "op de eerste rij plaats te nemen tijdens het VR-evenement van het jaar, terwijl HTC VIVE baanbrekende VR-headsets onthult, software en platforms om uw ervaring naar een ander niveau te tillen ".

Geschreven door Maggie Tillman.