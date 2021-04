HTC Vive Air is een VR-headset voor het volgen van fitness

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC zal binnenkort een nieuwe draadloze VR-headset aankondigen, maar dankzij het winnen van een iF Design Award voorafgaand aan de lancering, hebben we er al informatie en officiële afbeeldingen voor.

De HTC Vive Air-headset werkt volledig draadloos, net als de Oculus Quest (en Quest 2), maar het doel is specifieker. Dit is een headset die speciaal is ontworpen voor fitnesstraining.

Het maakt gebruik van gebreide stoffen voor comfort en pasvorm, terwijl het ook zorgt voor betere ventilatie. Dit is belangrijk voor gebruikers die het willen dragen tijdens intensieve trainingen.

Onderdelen kunnen ook worden gewassen - nog een noodzaak voor fitnessgebruik.

HTC Vive / World Design Guide

De blurb die bij de meerdere afbeeldingen hoort, onthult alles: "[De] Vive Air VR-headset is speciaal ontworpen voor virtuele fitness, geoptimaliseerd voor hoge intensiteit bij langdurig gebruik.

"Geïnspireerd door sportschoenen, introduceert de nieuwe headset gebreide materialen voor VR om ongekend comfort en pasvorm te bieden. De ademende en sneldrogende stoffen verbeteren de ventilatie tijdens de verwarmde training.

"Door de innovatieve lichtgewicht structuur kunnen gebruikers de aanwezigheid van het op het hoofd gemonteerde display vergeten om zich te concentreren op virtuele inhoud. Dankzij het ontwerp met snelle ontgrendeling kunnen ergonomische zachte onderdelen worden verwijderd om te wassen."

Er is geen bericht wanneer deze exacte headset formeel zal worden aangekondigd, maar het bedrijf heeft een nieuw apparaat geplaagd voor Vivecon 2021 , dat over een paar weken zal plaatsvinden, op 11 en 12 mei.

Rik Henderson