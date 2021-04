HTC plaagt nieuwe VR-headset naast de aankondiging van Vivecon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC heeft de data aangekondigd voor het volgende Vivecon-evenement, dat plaatsvindt op 11 en 12 mei.

In de aanloop naar dat evenement is het bedrijf begonnen met het plagen van een nieuwe VR-headset.

Onlangs heeft HTC bijgewerkte Vive Trackers en een accessoire voor gezichtsherkenning geplaagd en onthuld. In die tijd sprak het ook (vaag) over plannen voor een nieuwe virtual reality-headset op een bepaald moment dit jaar. Nu lijkt het erop dat we binnenkort meer zullen ontdekken. Vooral met Vivecon op minder dan een maand afstand.

Markeer uw agendas. pic.twitter.com/02OMyZ3daR - HTC VIVE (@htcvive) 12 april 2021

Het bedrijf heeft zowel Twitter als zijn eigen blog gebruikt om hints te geven en opwinding op te bouwen voor een nieuwe headset. En hoewel de shots niet veel weggeven in de huidige plagerijen, weten we tenminste dat er binnenkort iets komt.

Nu de accessoires uit de weg zijn, gaan we aan de slag. pic.twitter.com/OxIVCVQYk5 - HTC VIVE (@htcvive) 9 april 2021

De Chinese president van HTC Vive, Alvin Wang Graylin, tweette een soortgelijk beeld van de headset met de hashtags #XR #VR en #Vive. Dit suggereert dat de nieuwe headset meer is dan een pure VR-ervaring. Misschien zien we deze keer elementen van Mixed Reality of Augmented Reality.

Sommigen hebben de uitdrukking "... laten we aan de slag gaan" in de officiële Tweet opgevat als een teken dat dit weer een commercieel gerichte headset van HTC is. Graylin zei eerder ook dat de nieuwe headset van het bedrijf geen Oculus Quest 2- concurrent zou zijn, maar dat het de standalone van de volgende generatie zou zijn en "... een geweldig product gaat worden."

HTC Vive heeft de laatste tijd schijnbaar in de consumentenruimte geworsteld met het meest recente aanbod van headsets dat niet kon voldoen aan de populariteit van de Oculus Quest en Valve Index, maar we zijn nog steeds benieuwd naar de toekomst.

Geschreven door Adrian Willings.