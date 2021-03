Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HTC heeft officieel een next-gen-versie aangekondigd van zijn HTC Vive Tracker (nu 3.0 genoemd) en de veelgeplaagde Facial Tracker die op de onderkant van een headset klikt.

De Facial Tracker is een accessoire dat nu voor het eerst in de handel verkrijgbaar is. Het volgt 38 gezichtsbewegingen en leest bewegingen van de lippen, kaak, tanden, tong, kin en wangen van een gebruiker.

Het maakt gebruik van een dubbel camerasysteem dat bij 60 Hz volgt en een responstijd heeft van minder dan 10 ms, waardoor software bewegingen in realtime grafische afbeeldingen kan vertalen. Een IR-schijnwerper zorgt voor nauwkeurige tracking, zelfs bij weinig licht.

Het apparaat is speciaal ontworpen om op de Vive Pro te klikken.

De Vive Tracker 3.0 is de nieuwste versie van het puck-achtige apparaat dat je kunt dragen of aan verschillende objecten kunt plakken om ze nauwkeurig in realtime te volgen. Het is compatibel met SteamVR 2.0 en 1.0 tracking, en alle SteamVR-gebaseerde headsets, niet alleen de Vive Pro.

Het nieuwe model is kleiner en lichter dan voorheen, plus een verbeterde batterijduur, waardoor je tot zeven uur continu kunt gebruiken na één keer opladen.

Zowel de Facial Tracker als de Vive Tracker 3.0 zijn nu verkrijgbaar voor £ 129 / $ 129 per stuk.

Geschreven door Rik Henderson.