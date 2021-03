Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De officiële HTC Vive Twitter account is plagen verschillende dingen in de afgelopen dagen met close-up shots van een product en cryptische aanwijzingen zoals " Het is uw verhuizing ". Deze schijnbaar suggereren dat er iets nieuws in de maak is.

Een van die recente tweets is nog interessanter:

Druk jezelf uit. pic.twitter.com/a4RnnWRVM8 - HTC VIVE (@htcvive) 8 maart 2021

Als je inzoomt en deze afbeelding van dichtbij bekijkt, zie je een datum die suggereert dat we hier meer over te weten komen op 10 maart:

Een gebruiker wees er op Twitter op dat de afbeelding erg lijkt op een onderdeel van een product dat al verkrijgbaar is. De lip-tracking-module die in 2019 verscheen .

Ondertussen heeft Alvin Wang Graylin, de president van Vive in China, bevestigd dat er iets komt in 2021. Tijdens een interview met een YouTube-kanaal genaamd TeliportMe, sprak Grayling over de plannen van HTC voor dit jaar:

"Ik denk dat we in het verleden hebben gezegd dat we dit jaar een nieuwe AIO [all-in-one] zullen uitbrengen ... ik denk dat het onze standalone van de volgende generatie is, we zullen er dit jaar een hebben, het zal worden een geweldig product. "

Verder zei Grayin niet veel meer. Zeker geen details over wat dat nieuwe product zou zijn. Een ding dat hij wel zei, was dat de nieuwe headset misschien niet is wat mensen verwachten - "... ik denk niet dat ik hem zou positioneren als een Quest-concurrent ..."

Dit is zeker jammer, want de Oculus Quest 2 is zeker een sterke kanshebber voor de beste VR-headset op de markt dankzij het gemak van inside-tracking, draadloze vrijheid en de mogelijkheid om ook PCVR-games te spelen.

HTC lanceerde in 2020 de Cosmos Elite , maar dat werd schijnbaar warm onthaald door het publiek en sindsdien is het bedrijf redelijk stil geweest.

Hopelijk ontdekken we morgen meer.

Geschreven door Adrian Willings.