(Pocket-lint) - De HTC Vive Cosmos is een interessante VR-headset met tracking van binnen naar buiten, modulair voorplaatontwerp en een display van 2880 x 1700 pixels.

We hebben enorm genoten van zowel de HTC Vive Cosmos als zijn nauwkeurigere volgbroer, de Vive Cosmos Elite, toen we ze beoordeelden, maar velen worden misschien afgeschrikt door de prijs.

Als je zon gamer bent, dan zul je blij zijn te horen dat Black Friday je te hulp komt. Je kunt £ 100 / $ 100 korting krijgen op een van deze headsets en een koopje maken.

Tijdens de Black Friday-periode is de standaard HTC Vive Cosmos te koop met een coole korting. Dit is een geweldige headset die comfortabel is om te dragen, capabel is dankzij hoogwaardige specificaties en een geweldig alternatief voor de Oculus Rift S.Met inside-out trackingcameras is hij een stuk eenvoudiger in te stellen dan eerdere Vive-headsets en ook gemakkelijker te gebruiken .

Briljante beelden zijn slechts één verkoopargument van deze headset van HTC. Andere hoogtepunten zijn de geïntegreerde luidsprekers, het opklapbare vizierontwerp en een modulaire frontplaat waardoor het in de toekomst beter kan worden opgewaardeerd.

Een van de mogelijke upgrades voor de standaard Cosmos is de Elite-frontplaat die superieure tracking toevoegt in combinatie met de Vive-basisstations. De Cosmos Elite is een volledig pakket dat alles bevat wat je nodig hebt en je de beste ervaring geeft voor VR-gaming. Het is wat lastiger om in te stellen, maar het is de keuze voor de serieuze VR-gamer.

En met de Black Friday-deals is het ook £ 100 / $ 100 minder dan normaal.

Dus als je de Vive Cosmos al een tijdje in de gaten hebt gehouden, is dit het moment om een koopje te doen.

