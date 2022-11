Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je van een beetje virtual reality houdt en op zoek bent naar een geweldige VR-headset, dan hebben we een deal die je niet mag missen!

De HP Reverb G2 VR headset is momenteel een absolute steal voor Black Friday. Dit is een premium headset die normaal geprijsd is op 599 dollar, maar nu voor de helft van de prijs is als je hem rechtstreeks bij HP koopt.

Deze korting maakt de HP Reverb G2 in wezen betaalbaarder dan de Meta Quest 2. Dus als je al een gaming PC hebt en op jacht bent naar een VR koopje dan zou dit wel eens de moeite waard kunnen zijn.

De Reverb G2 is een echte winnaar in verschillende afdelingen, het heeft "toonaangevende lenzen" ontworpen door Valve, een echt scherp scherm met geweldige visuals met een 2160 x 2160 resolutie per oog, samen met de 114-graden gezichtsveld en een 90Hz verversingssnelheid.

Deze headset is ongebruikelijk omdat hij zowel mixed reality als virtual reality biedt. Dit betekent dat u het beste van beide werelden krijgt. Inside-out tracking maakt hem eenvoudig op te zetten en te gebruiken en we vonden deze headset zowel comfortabel als geschikt voor gaming. Zolang je een pc hebt die krachtig genoeg is, is dit echt een geweldige headset.

Geschreven door Adrian Willings.