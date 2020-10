HP Reverb G2 virtual reality-headset wordt in november geleverd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De HP Reverb G2 VR-headset werd oorspronkelijk onthuld in juni en nadert nu de verzenddatum. HP heeft bevestigd dat degenen die vooraf hebben besteld, hun headset tussen begin en half november zullen zien.

Als je het nog niet weet, de Reverb G2 is een nieuwe virtual reality-headset die HP heeft gemaakt in samenwerking met Microsoft en Valve.

Het is een upgrade naar de originele HP Reverb en een met een indrukwekkende resolutie van 4320 x 2160 (2160 x 2160 per oog), een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een inside-out tracking dankzij vier ingebouwde cameras.

Dat betekent dat de HP Reverb G2 een vergelijkbare handige ervaring zou moeten bieden als de Oculus Rift S, maar met enkele krachtige specificaties en functies.

Die eigenschappen omvatten onder meer "toonaangevende" luidsprekers die zijn ontworpen door Valve en die niet op het oor zitten om je koel te houden terwijl je speelt. Er is ook een handmatig instelbare IPD en een 6 meter lange PC-tether-kabel.

Op papier klinkt deze headset zeker als een winnaar. Handige inside-out tracking is altijd handig voor een probleemloze installatie en andere comfortfuncties zouden het ook gemakkelijker moeten maken om te gamen.

Interessant is dat de Reverb G2 ook is ontworpen om compatibel te zijn met zowel SteamVR als Window Mixed Reality , waardoor het een interessante mix van beide werelden is. Dit is waarschijnlijk een manier om de controllers uit te leggen, die voor hen een erg WMR-gevoel lijken te hebben.

Een ander hoogtepunt werd onthuld door het bedrijf op Reddit , waar werd uitgelegd dat de headset ook opties zou hebben voor de 60Hz-modus (standaard 90Hz) en de "halve resolutie" -modus om het gemakkelijker te maken om de headset te gebruiken op kleinere machines.

De nieuwe headset kan nu worden gereserveerd voor $ 599,99. Degenen die vóór 24 september hebben besteld, kunnen verwachten dat hun headset ergens begin november wordt verzonden. Als je na die datum besteld hebt, moet je wachten tot december. Er is echter nog tijd om te reserveren. Lees hier meer.

Geschreven door Adrian Willings.