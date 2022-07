Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat het vanaf september augmented reality (AR) prototypes in het openbaar zal testen - deels omdat het wil zien hoe ze in de echte wereld werken en mensen beïnvloeden en ook omdat het beter moet begrijpen hoe zijn AR-navigatiefuncties met het weer zullen omgaan.

Het bedrijf kondigde dinsdag aan te werken aan concepten zoals AR-brillen die real-time vertalingen tonen, maar het moet de prototypes buiten testen.

"Zo kunnen we beter begrijpen hoe deze apparaten mensen kunnen helpen in hun dagelijks leven", schreef Google in een blog. "En als we ervaringen zoals AR-navigatie ontwikkelen, zal het ons helpen rekening te houden met factoren zoals het weer en drukke kruispunten - die moeilijk, soms onmogelijk, kunnen zijn om binnenshuis volledig na te bootsen."

Op een ondersteuningspagina onthulde Google dat het dit najaar een "klein aantal" prototypes zal testen in geselecteerde delen van de VS.

Testers van Google's AR-prototypes zullen een "apparaat-, protocol-, privacy- en veiligheidstraining" volgen en zullen te maken krijgen met "strikte beperkingen" over waar ze kunnen werken. Ook de activiteiten die ze mogen uitvoeren terwijl ze de prototypes gebruiken, zullen worden beperkt. De AR-prototypes zijn bedoeld om eruit te zien als een gewone bril, maar ze hebben een scherm in de lens en "visuele en audiosensoren", zoals een microfoon, camera en een LED-indicator.

Ondanks de LED, merkte Google op dat de prototypes momenteel geen fotografie of videografie ondersteunen. Maar het is actief bezig met de ontwikkeling van functies zoals spraaktranscriptie en -vertaling, tekstvertaling en navigatie.

Vergeet niet dat Google naar verluidt hoopt binnen twee jaar een AR-headset met de naam Project Iris op de markt te brengen.

Geschreven door Maggie Tillman.