Google AR vertaalbril is als ondertiteling voor de echte wereld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De opening keynote van Google I/O 2022 gaf ons een aantal grote aankondigingen, maar het was de afsluitende tease die veel mensen enthousiast maakte - een prototype van een AR live vertaalbril.

Het idee achter de bril is dat je hem kunt dragen en gebruik kunt maken van Google's vertaling. We hebben allemaal ervaring met Google Translate, maar Google is op een missie om het live en direct te maken - en in staat om gesprekken tussen mensen te stimuleren.

De demo toonde het prototype van een bril die AR kan gebruiken om ondertitels in je gezichtsveld toe te voegen, zodat je kunt lezen als iemand tegen je spreekt - zodat je meteen weet wat ze zeggen, ongeacht de taal die ze spreken.

"Zoiets als ondertiteling voor de wereld," zegt Max Spear, productmanager, in de introductievideo.

Het voorbeeld was een moeder en kind, de moeder spreekt Mandarijn, het kind Engels - en onmiddellijk, de taalbarrière is weg, ze kunnen naadloos communiceren.

Dit zit op het werk dat Google in levende vertaling en transcriptie heeft gezet, toestaan geschreven tekst om uit gesproken taal te komen, eerder dan alleen het vertalen van geschreven taal.

De kansen die door zulk een product worden geboden komen niet alleen ten goede aan die die verschillende talen spreken, maar zij kunnen ook van hulp zijn aan zij die doof of hardhorend zijn, opnieuw, gebruikend technologie om een reusachtige barrière te verwijderen.

In het verleden hebben mensen spottende opmerkingen gemaakt over AR-brillen. De ontvangst is nogal slecht geweest, met zorgen over privacy, vragen over de noodzaak van een constante stroom van informatie - maar met een use case als live vertaling, kunnen we allemaal zien de onmiddellijke voordelen die een dergelijk apparaat zou brengen.

Zoals Google zegt, is dit slechts een prototype, maar we hopen dat dit een AR-bril is die het haalt tot de echte wereld.

Klik op play op de video hierboven om hem in actie te zien.

Geschreven door Chris Hall.