(Pocket-lint) - Google is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een augmented reality-headset.

Het klinkt alsof het project nog maar net is begonnen, maar dat betekent niet dat Google nog ver verwijderd is van het uitbrengen van een product dat consumenten kunnen kopen. Dit is wat u moet weten.

Volgens The Verge, die twee niet nader genoemde bronnen citeerde, bouwt Google een AR-headset als onderdeel van een inspanning met de codenaam Project Iris. De ontwikkeling ervan is momenteel aan de gang in een faciliteit in San Francisco Bay Area. Google heeft een deel van het Google Pixel-team belast met het werken aan de headset, met in totaal 300 mensen die zogenaamd aan Project Iris werken.

Google's Clay Bavor leidt het project. Hij heeft ervaring met het werken aan Google Cardboard , Google Daydream en zelfs de Project Starline- demo die werd getoond op Google I/O 2021.

Project Iris beschikt over naar buiten gerichte camera's die virtuele beelden combineren met een echte omgeving.

Het zal waarschijnlijk worden aangedreven door een aangepaste Google-processor en het zal natuurlijk op Android draaien. Interessant is dat er naar verluidt geen verbinding met een stroombron nodig is, en om te helpen bij de verwerkingskracht, is Google van plan om datacenters te gebruiken om afbeeldingen op afstand weer te geven en deze via internet te verzenden.

Hoewel wordt aangenomen dat de AR-headset van Google zich in de vroege ontwikkeling bevindt, zou deze naar verluidt al in 2024 kunnen worden verzonden, samen met Project Starline.

De beoogde use-cases zijn niet helemaal duidelijk. Maar het bedrijf bouwt waarschijnlijk een AR-headset omdat het gelijke tred wil houden met zijn rivalen, zoals Meta , Microsoft , Magic Leap en Apple, die allemaal actief zijn in de AR- en virtual reality-ruimte. Laten we ook niet vergeten dat het nieuwe modewoord voor 2022 " metavers " is - dankzij veel van deze zelfde bedrijven die stilletjes of publiekelijk hardware ontwikkelen waarmee consumenten toegang krijgen tot een gedeelde virtuele wereld voor gamen, sociale activiteit, spelen en zelfs werk en vergaderingen.

Als we moesten raden, Google wil een stukje van de metaverse taart en weet dat Project Iris een van de eerste stappen is die het kan nemen om ervoor te zorgen dat het niet achterblijft.

Hieronder vindt u een tijdlijn van alles wat tot nu toe bekend is over Project Iris.

Project Iris zou kunnen zien dat Google het opneemt tegen Meta en Apple.

Geschreven door Maggie Tillman.