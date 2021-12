Google werkt mogelijk aan nieuwe AR-technologie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Glass is een paar jaar geleden misschien uit de gratie geraakt, maar dat betekent niet dat Google Augmented Reality volledig heeft opgegeven.

Terwijl andere bedrijven zoals Oppo , Facebook en Samsung en Microsoft druk bezig zijn geweest met nieuwe AR-apparaten, lijkt Google ook niet op zijn lauweren te rusten.

9to5Google heeft gezien dat Mark Lucovsky op Linkedin Senior Director of Engineering, Operating Systems for AR bij Google is geworden. Daarvoor werkte hij tot voor kort een aantal jaren bij Oculus. Nu hij is overgestapt naar Google, heeft Lucovsky ook enkele vacatures geplaatst die het bedrijf wil invullen.

Een van die lijsten bevat een rol voor een Senior Software Developer, Embedded, Augmented Reality OS. De beschrijving voor die rol impliceert dat Google een aantal interessante dingen voor de toekomst van plan is:

"Het Google Augmented Reality (AR)-team is een groep ingenieurs, ontwerpers en onderzoekswetenschappers die de basis moeten leggen voor geweldig meeslepend computergebruik en het maken van prototypes van nuttige, verrukkelijke gebruikerservaringen. We zijn erop gericht om meeslepend computergebruik voor veel mensen toegankelijk te maken via mobiele apparaten, aangezien onze reikwijdte blijft groeien en evolueren."

Verder:

"...Ons team bouwt de softwarecomponenten die de hardware van onze Augmented Reality (AR)-producten besturen en beheren. Dit zijn de softwarecomponenten die op de AR-apparaten draaien en het dichtst bij de hardware staan. Naarmate Google producten toevoegt aan het AR-portfolio, het OS Foundations-team is het allereerste softwareteam dat met nieuwe hardware werkt."

Sommige rollen zijn in de VS, maar er zijn ook andere in Ontario, Canada . Die rollen omvatten verschillende Augmented Reality-gerelateerde functies, waaronder een AR- en VR-hardwareontwikkelaarspositie die op zoek is naar het creëren van "... next-generation technologieën die de manier veranderen waarop gebruikers verbinding maken, verkennen en omgaan met informatie en met elkaar."

Interessant is dat op deze locatie ook de fabrikant van slimme brillen North was gevestigd voordat deze in 2020 door Google werd overgenomen. Het is dus vrij duidelijk dat Google AR weer serieus neemt.