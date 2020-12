Google kan u nu helpen make-up in AR te passen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft een aantal interessante, zij het kleine stappen gezet door recentelijk AR aan zijn zoekervaring toe te voegen, inclusief de toevoeging van een 3D-model van Baby Yoda om op je gemak te bekijken, en het heeft weer een interessant spel gemaakt door aan te kondigen dat het je gaat laten proberen op make-up in AR.

Nu online winkelen de afgelopen jaren al een dominante kracht was, heeft 2020 het nog verder zien exploderen, omdat mensen beperkt werden in hun vermogen om het huis uit te gaan voor een informele shopping spree. Hoewel je misschien wat essentiële dingen in huis opzoekt, is het uitdagender dan ooit om wat luxe te kopen.

Make-up zit stevig in die categorie, en dat is waar Google zich op zijn nieuwste idee richt, waarmee je effectief de AR-mogelijkheden van je smartphone kunt gebruiken om thuis verschillende tinten en soorten make-up te proberen.

Dit betekent dat wanneer u rechtstreeks met Google naar lippenstift- of oogschaduwproducten zoekt van merken als LOreal, MAC Cosmetics, Black Opal en Charlotte Tilbury, u de mogelijkheid krijgt om ze in AR te passen.

Zelfs vóór die stap zijn er uitgebreide afbeeldingsbibliotheken die het product op verschillende huidtinten en -types tonen om u een beter idee te geven van hoe het er op u uitziet, waar u rechtstreeks doorheen kunt vegen in uw resultaten.

Als je het zelf wilt proberen, kun je een goed voorbeeld vinden met MAC Powder Kiss Lipstick - zoek daar gewoon naar in Chrome of in de Google-app op mobiel en je zou de optie moeten zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.