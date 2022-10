Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta is begonnen met het plagen van de volgende generatie van zijn goedkopere Quest VR-headset.

Tijdens het laatste winstgesprek van het bedrijf zei CFO Dave Wehner dat "de volgende generatie van de Quest-headset voor consumenten" "later volgend jaar" zal verschijnen. Ook CEO Mark Zuckerberg sprak over de "volgende generatie van onze Quest-headset voor consumenten". Hoewel hij niet uitweidde over de naam of de specificaties, kan men aannemen dat hij het heeft over de Meta Quest 3.

Zuckerberg noemde de Quest 3specifiek in oktober - toen hij zei dat deze nu in ontwikkeling is.

Het is ook vermeldenswaard dat een analist in september een video plaatste met CAD-renderings van de Quest 3, waaruit bleek dat deze ergens tussen de Meta Quest Pro en de vorige Quest 2 headset in zit. Andere geruchten en lekken suggereren dat de Quest 3 "pancake lenzen" zou kunnen hebben, vergelijkbaar met die van de Quest Pro en de Pico headset.

Meta heeft de neiging om nieuwe headsets te introduceren in de herfst naast het jaarlijkse Connect-evenement, dus de Quest 3 zou rond Connect 2023 kunnen verschijnen. Het wordt duidelijk een budget VR-headset in vergelijking met de nieuwe Quest Pro. UploadVR merkte echter op dat Zuckerberg heeft geplaagd dat gezichts- en oogtracking een "grote focus" zijn. Eerder gaven berichten aan dat de Meta Quest 3 geen oog- of gezichtsherkenning zal bevatten als kostenbesparende maatregel - zodat Meta de prijs van de Quest 3 laag en betaalbaarder kan houden voor consumenten.

Zuckerberg denkt dat de Quest 3 waarschijnlijk $300 tot $500 zal kosten. Vergeet niet dat de Quest 2 begon bij 299 dollar.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Rik Henderson.