(Pocket-lint) - Meta heeft aangekondigd dat het in oktober Meta Connect 2022 zal houden. Als je recente lekken en citaten van CEO Mark Zuckerberg zelf bij elkaar optelt, is het veilig om aan te nemen dat een high-end mixed reality headset zou kunnen debuteren op het evenement. Misschien zelfs Project Cambria. Meta zal natuurlijk ook een update geven over de metaverse en Horizon Worlds. Hier is alles wat je moet weten, inclusief hoe je de actie zelf kunt volgen.

Meta Connect is Meta's jaarlijkse evenement gewijd aan augmented en virtual reality. In een bericht op de Oculus-blog zegt Meta dat Connect "AR/VR-ontwikkelaars, -makers, -marketeers en meer samenbrengt om de industrie en haar groei te vieren, terwijl ook wordt onderzocht wat er nodig is om de metaverse tot leven te brengen". Dit jaar wordt het startschot gegeven met een keynote met "leiders op het gebied van AR, VR en XR", gevolgd door on-demand sessies voor ontwikkelaars.

Meta houdt Meta Connect op 11 oktober om 1pm ET / 10am PT.

Ja, het evenement wordt live gestreamd. Je kunt het bekijken op de Meta Connect website. Pocket-lint hoopt het hier te kunnen insluiten zodra het beschikbaar is.

De aankondigingen zullen waarschijnlijk niet zo gek zijn als wat er gebeurde op de Connect van vorig jaar, toen het bedrijf zijn naam veranderde van Facebook in Meta. Toch staan er een paar opvallende zaken op het programma.

Meta heeft laten doorschemeren dat haar high-end "Project Cambria" headset zijn opwachting zal maken. Vorige maand zei Mark Zuckerberg, CEO van Meta, dat zijn bedrijf in oktober een nieuwe VR-headset zou aankondigen.

Later plaatste Zuckerberg een foto op Facebook. Daarop is hij te zien met een apparaat dat erg lijkt op wat er tot nu toe is onthuld over Project Cambria. Verwacht wordt dat de headset oog- en gezichtsherkenning en color passthrough zal bevatten. Het zou ook een hoger-res scherm kunnen hebben dan wat er op de Oculus Quest 2 zit. Het zal waarschijnlijk ook veel duurder worden dan de Quest 2, die nu voor 399,99 dollar gaat.

Meta zei dat het de show van dit jaar zal gebruiken om de metaverse te bespreken, en dat betekent dat we waarschijnlijk iets zullen horen over zijn vlaggenschip Horizon Worlds metaverse app.

Vorige maand zei Zuckerberg dat er "grote updates voor Horizon en avatar-graphics" zouden komen. Horizon Worlds laat mensen hun eigen ervaringen creëren en chillen in virtual reality. Zuckerberg postte onlangs een screenshot van Horizon dat viral ging en memes voortbracht. De CEO van Meta reageerde op de reactie door te zeggen dat er belangrijke upgrades aankomen, waarover we op 11 oktober meer te weten moeten komen tijdens Meta Connect.

Geschreven door Maggie Tillman.