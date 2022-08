Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta CEO Mark Zuckerberg kondigde op de podcast van Joe Rogan aan dat het volgende virtual reality-apparaat van zijn bedrijf - waarschijnlijk Project Cambria / Meta Quest Pro - eindelijk in oktober 2022 zal komen.

"Voor het volgende apparaat dat in oktober uitkomt, zijn er een paar grote functies," zei Zuckerberg terwijl hij sprak over virtual reality aan het begin van de podcast, die je hier op Spotify kunt beluisteren.

-

Hoewel Zuckerberg het apparaat niet bij naam noemde, beschreef hij sociale opties die mogelijk zullen worden door oog- en gezichtsherkenning in VR. "De mogelijkheid om nu een soort oogcontact te hebben in virtual reality .... Laat je gezicht volgen zodat je avatar - het is niet alleen dit stilstaande ding, maar als je glimlacht of als je fronst of als je pruilt, of wat je uitdrukking ook is, dat in realtime kan vertalen naar je avatar".

Tel alles bij elkaar op, en hij heeft het waarschijnlijk over Project Cambria, een aankomende Meta headset die naar verwachting een hoge-resolutie kleurenscherm heeft, interne sensoren voor eye tracking, en passthrough augmented reality functies.

Meta heeft al gezegd dat Project Cambria een mixed reality headset is die ergens dit jaar zal uitkomen - maar het had oktober nog niet genoemd tot Zuckerberg's commentaar op Rogan's podcast. Het bedrijf heeft ook nog geen officiële naam voor de headset onthuld. Er wordt gedacht dat het de Meta Quest Pro gaat heten, omdat Project Cambria op dit moment gewoon de interne codenaam is voor de headset. De headset zal zich voegen bij de goedkopere Meta Quest headset, die 399 dollar kost.

Voor meer over Project Cambria, zie onze gids: Meta Project Cambria mixed reality headset: Wat we weten.

Geschreven door Maggie Tillman.