Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta oprichter en CEO Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat Horizon Home nu wordt uitgerold via een nieuwe software update voor de Quest 2 virtual reality headset.

Vorig jaar onthulde Meta Horizon Home als een virtuele ruimte voor verschillende gebruikers om samen te komen, te communiceren en samen te werken. Maar het is minder corporate en meer consumer, waarbij een Horizon Home de nieuwe front-end ervaring wordt voor een Oculus Quest 2 VR ervaring. Je kunt je Horizon Home bouwen en aanpassen, er andere ervaringen mee starten, films en live-evenementen bekijken, en zelfs gasten uitnodigen in avatar-vorm om met je mee te doen. Je kunt je dan groeperen voor activiteiten, games of bezichtigingen.

Meer recent kondigde Meta aan dat er meer apps beschikbaar zullen zijn voor multitasking binnen Horizon Home, waaronder Slack en Dropbox.

In een video die op vrijdag 11 juni 2022 op Zuckerbergs Facebook werd geplaatst, besprak de CEO van Meta de aankomende software-update, v41, die Horizon Home brengt, en hij babbelde ook met de legendarische freeclimbber Alex Honnold. Vergeet niet dat Facebookonlangs de Oculus Quest heeft omgedoopt tot Meta Quest.

Voor een blik op de beste VR-headsets die op de markt verkrijgbaar zijn, zie Pocket-lint's gids:

We hebben ook een review van de Quest 2 hier:

Geschreven door Maggie Tillman.