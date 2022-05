Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, CEO van Meta, deelde onlangs een demonstratievideo van Meta's aankomende high-end "virtual reality" headset: Project Cambria.

Hoewel hij de headset zelf niet onthulde, onthulde hij wel dat de headset in staat is om een hoge-resolutie, full-color passthrough te doen, wat betekent dat je in staat zult zijn om te interageren met virtuele objecten over je real-life omgevingen heen. Met andere woorden, het is een VR-headset die een mixed reality (MR)-ervaring kan bieden. De MR-functies maken gebruik van het Presence Platform van Meta, dat afgelopen najaar werd geïntroduceerd. Bestaande Quest headsets kunnen alleen passthrough content in grijswaarden weergeven, maar Project Cambria heeft beeldsensoren met een hogere resolutie.

Het resultaat? Uw echte wereld kan er echter uitzien in de headset. Hier is alles wat u moet weten over Project Cambria.

Project Cambria is een mixed reality headset

Tijdens Connect 2021, Meta's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, onthulde CEO Mark Zuckerberg voor het eerst dat zijn bedrijf een nieuwe headset in de maak heeft.

De headset wordt Project Cambria genoemd en zal naar verwachting een upgrade zijn van de jaar oude Oculus Quest 2 - maar geen vervangende headset. Algemeen wordt verwacht dat het een verbeterde mixed reality-ervaring zal bieden. Facebook heeft nog geen prijs of exacte releasedatum genoemd na 2022, maar Zuckerberg noemde het "compleet nieuw" en aan de "hoge kant van het prijsspectrum".

Het zou next-generation functies bevatten die Facebook niet kan opnemen in de Quest-reeks.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over Meta's volgende headset...

Tijdens een earnings call in mei 2022, zei CEO Mark Zuckerberg dat het doel van Project Cambria is om uiteindelijk "je laptop of werkopstelling" te vervangen. Hij zei dat Cambria naar buiten gerichte camera's heeft en mixed reality mogelijk maakt in plaats van volledige virtual reality ervaringen. Naar verluidt hebben mensen binnen Meta's Reality Labs het apparaat omschreven als een "laptop voor het gezicht".

Project Cambria zal naar verwachting beschikken over face-tracking en eye-tracking functies, evenals compactere optica. Meta heeft gezegd dat het camera's bevat die video in hoge resolutie en kleur kunnen doorsturen naar de schermen van de headset. Voor de draadloze VR-headset van de tweede generatie is geen pc nodig, en hij zal high-end VR-gamingervaringen bieden tegen een betaalbare prijs.

Dat gezegd hebbende, heeft Protocol Project Cambria uitgeprobeerd en gezegd dat de videokwaliteit die door de sensoren van de headset wordt geproduceerd verwant is aan "fatsoenlijke kwaliteit home video".

Meta deelde onlangs een twee-en-een-halve minuut durende video die zijn Presence Platform bespreekt, en die de brede kloof laat zien tussen de Quest en Cambria headsets in termen van mogelijkheden.

Houd in gedachten dat Meta CTO Andrew Bosworth ook onthulde op Twitter dat een SDK-update binnenkort "de volledige set van Presence Platform tools aangedreven door machine perceptie en AI - Passthrough, Spatial Anchors, Scene, Interaction en Voice SDKs, en onze onlangs bijgewerkte Hand Tracking API" zal bevatten.

Project Cambria release datum: ergens in september 2022

Meta ontwikkelt naar verluidt Project Cambria naast drie andere virtual reality-headsets,

The Information heeft beweerd dat Meta van plan is om ze allemaal tussen nu en het einde van 2024 uit te brengen. Ze maken allemaal deel uit van Meta's lopende metaverse missie. De eerste van deze headsets is Project Cambria. Het zou moeten debuteren in september. The Information omschreef Cambria als een high-end VR en mixed-reality standalone headset voor werk op afstand in plaats van voor gaming.

Project Cambria kost: Inde VS waarschijnlijk $799 of hoger

Wanneer het wordt gelanceerd, zal Project Cambria naar verwachting rond de $ 799 of hoger kosten.

Hier zijn alle belangrijke Project Cambria nieuwsberichten, geruchten, en lekken tot nu toe:

Mark Zuckerberg deelde een korte dem ovideo waarin hij enkele van de mogelijkheden van Meta's aankomende high-end virtual reality headset, Project Cambria, demonstreert.

Meta, het bedrijf dat voorheen bekend stond als Facebook, is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van nieuwe hardware, waaronder vier virtual reality-headsets, waarvan sommige mogelijk nog dit jaar arriveren.

Tijdens Connect 2021, Facebook's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, onthulde CEO Mark Zuckerberg dat zijn bedrijf een nieuwe VR-headset in de maak heeft.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Maggie Tillman.