Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta, het bedrijf dat voorheen bekend stond als Facebook, is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van nieuwe hardware, waaronder vier virtual reality headsets.

The Information heeft beweerd dat Meta van plan is om de nieuwe virtual reality-headsets tussen nu en eind 2024 uit te brengen, die allemaal deel uitmaken van zijn lopende metaverse-missie. De eerste van deze headsets zou in september moeten debuteren. Codenaam Project Cambria, het is een high-end VR en mixed-reality standalone headset voor werk op afstand in plaats van voor gaming.

Cambria is op dit moment geen geheim. Vorige week nog, tijdens een earnings call, zei CEO Mark Zuckerberg dat het doel van Cambria is om uiteindelijk "je laptop of werkopstelling" te vervangen. Cambria beschikt over naar buiten gerichte camera's en maakt mixed reality mogelijk in plaats van volledige virtual reality ervaringen. Naar verluidt hebben mensen binnen Meta's Reality Labs het apparaat omschreven als een "laptop voor het gezicht".

Wanneer het wordt gelanceerd, moet Cambria rond de $ 799 of hoger kosten.

Na Cambria, in 2023, kun je een nieuwe versie van Meta's $299 Quest headset verwachten. Dan, in 2024, zullen zowel Cambria als Quest worden bijgewerkt.

In het rapport van The Information wordt gesproken over leveringsbeperkingen die Meta regelmatig vertragingen hebben opgeleverd, waardoor de ontwikkeling van VR en AR vertraging heeft opgelopen. Maar Meta is er nog steeds voor de lange termijn, met het bedrijf dat aandeelhouders in zijn laatste oproep vertelde dat het "de basis aan het leggen is" voor wat het verwacht een "zeer spannend 2030" te worden.

Geschreven door Maggie Tillman.