Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta's Horizon Worlds sociale metaverse platform komt naar het web, volgens een leidinggevende van het bedrijf.

CTO Andrew "Boz" Bosworth tweette dat, wanneer Horizon's "web versie" lanceert, de platform fee 25 procent zal bedragen. "Dat is een veel lager tarief in vergelijking met andere soortgelijke platformen voor het bouwen van werelden", tweette hij als onderdeel van een thread waarin de nieuwe kostenstructuur van Horizon voor makers wordt uitgelegd. En voor Horizon-aankopen krijgt Meta 25 procent van het percentage dat overblijft na eventuele platformkosten.

Maar al dit gepraat over de kostenstructuur is niet het belangrijkste nieuws. Beschikbaar zijn op het web zou een enorme uitbreiding zijn voor Horizon Worlds, dat momenteel alleen beschikbaar is op Quest VR headsets. Boz heeft niet gezegd wanneer Horizon zou kunnen uitbreiden naar het web. Maar eerder deze week onthulde het bedrijf aan de media dat het werkt aan het brengen van Horizon naar mobiele telefoons later dit jaar.

Er zijn zelfs al gesprekken gaande om Horizon naar spelconsoles te brengen.

Wanneer de webversie van Horizon wordt gelanceerd, zal de Horizon-platformvergoeding slechts 25 procent bedragen - een veel lager tarief in vergelijking met andere soortgelijke platforms voor het bouwen van werelden. - Boz (@boztank) April 14, 2022

Nog even terug naar die 25 procent kosten: Met de Horizon Worlds' web app, verduidelijkte Boz op Twitter dat Meta van plan is om ongeveer 25 procent te nemen. Voor platforms met een 30 procent vergoeding, inclusief Meta's eigen Quest Store, zal het 25 procent van de resterende 70 procent nemen. Dus, voor spullen die in Horizon op een Quest VR apparaat worden verkocht, zal Meta maar liefst 47,5 procent van elke transactie opstrijken.

Het is duidelijk dat dit niet bij iedereen in goede aarde zal vallen.

Geschreven door Maggie Tillman.