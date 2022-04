Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook-bedrijf Meta is transparant geweest over zijn geloof in de metaverse, inclusief dat augmented reality-apparaten een belangrijke rol zullen spelen. Maar nu heeft een nieuw rapport beweerd dat het bedrijf in het geheim werkt aan zijn eerste AR-bril, als onderdeel van een Project Nazare-initiatief. Ze zouden al in 2024 kunnen uitkomen.

Volgens The Verge, dat anonieme bronnen sprak, wil Meta het eerste model over twee jaar op de markt brengen, gevolgd door een "lichter, geavanceerder" model in 2026, en een derde model in 2028. Het eerste model zal werken zonder je telefoon, maar het zal een "telefoonvormig apparaat" nodig hebben voor rekenkracht en een op CTRL-Labs geïnspireerde op elektrische pulsen gebaseerde polsband voor controle. Het zal gebaseerd zijn op Android en kan naar verluidt "volledige" AR bieden - compleet met 3D-beelden en eye-tracking. Het zal beschikken over een naar buiten gerichte camera, stereo audio, een relatief breed gezichtsveld, en een "sociaal aanvaardbaar" ontwerp.

Interessant is dat er een communicatiefunctie komt waarmee je met iemands hologram kunt praten, voor een meer meeslepende ervaring dan wat bestaande videobellen kunnen bieden. Een voormalige medewerker vertelde The Verge zelfs dat CEO Mark Zuckerberg hoopt dat zijn eerste Project Nazare AR-bril een"iPhone-moment" zal zijn voor Meta. Meta heeft echter te maken gehad met veel obstakels tijdens de ontwikkeling van de bril, waaronder het dumpen van plannen voor een aangepast OS, personeelsproblemen en prototype-hardware die ongeveer vier keer zwaarder is dan bestaande brillen. Sommige prototypes hebben zelfs maar een batterijlevensduur van vier uur.

Los van dit alles zou Meta binnen twee jaar ook een meer eenvoudige wearable kunnen uitbrengen - een slimme bril met telefoon-ondersteuning - genaamd Hypernova. Deze bril zou meldingen tonen via een klein schermpje.

Het is duidelijk dat Zuckerberg en Meta echt een innovator willen zijn als het gaat om augmented reality en de metaverse. En hoewel AR-brillen nog niet aanslaan, hoopt Meta dat het een winnaar in handen heeft.

Geschreven door Maggie Tillman.