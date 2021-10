Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Connect 2021 , de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Facebook, onthulde CEO Mark Zuckerberg dat zijn bedrijf een nieuwe VR-headset in de maak heeft.

Met de naam Project Cambria, wordt verwacht dat het een upgrade is naar de jaar oude Oculus Quest 2 , maar geen vervangende headset. Het biedt een verbeterde mixed reality-ervaring, compleet met gezichts- en eye-tracking en compactere optica. Facebook plaagde Project Cambria slechts kort, maar het zei wel dat het cameras inpakt die full-colour video met hoge resolutie kunnen doorgeven aan de schermen van de headset.

Houd er rekening mee dat de Quest 2 een tweede generatie, tether-free, draadloze virtual reality-headset is. Zonder pc-vereiste slaagt de headset erin hoogwaardige VR-game-ervaringen te bieden tegen een betaalbare prijs. Het zal interessant zijn om te zien hoe Project Cambria dit kan verbeteren.

Facebook noemde geen prijs of releasedatum voor Project Cambria, maar Zuckerberg noemde het een "volledig nieuw" product aan de "hoge kant van het prijsspectrum". Het zou functies van de volgende generatie bevatten die Facebook niet kan bevatten in het Quest-assortiment, en toch zal het in 2022 aankomen.

Ook bij Connect plaagde Facebook dat het werkt aan augmented reality-brillen. Het kondigde zelfs een nieuwe bedrijfsnaam voor Facebook aan: Meta . Een passende naam gezien Facebook besteedde het grootste deel van de Connect-keynote aan het schetsen van zijn visie voor de " metaverse " - ook wel de toekomst van internet genoemd.

Blijf op de hoogte van Pocket-lints How to watch Connect- gids om een samenvatting van het evenement te bekijken. We zullen die pagina bijwerken met alle belangrijke aankondigingen.