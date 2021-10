Facebook-managers plagen prototype virtual reality-headsets voorafgaand aan Connect-conferentie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn misschien nog een paar weken verwijderd van de jaarlijkse Connect-conferentie van Facebook, maar de leidinggevenden van het bedrijf plagen al prototype VR-headsets .

Zowel Mark Zuckerberg als Facebooks vice-president van VR Andrew Bosworth plaatsten afbeeldingen van de verschillende experimentele headsets, daarbij verwijzend naar het werk van het bedrijf aan de Metaverse .

Natuurlijk, zoals bij elk conceptapparaat, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze ontwerpen volwaardige retailproducten zullen worden - zoals een opvolger van de Oculus Quest 2 - maar ze geven ons wel inzicht in het werk dat wordt gedaan in de Reality Labs Research-faciliteit van Facebook in Redmond .

De headset die door Zuckerberg wordt gedragen, zoals hierboven te zien, biedt een ontwerp dat erg lijkt op moderne VR-headsets, waarbij de Facebook-CEO de resolutie omschrijft als "retina-niveau" - een Apple-isme lenend.

Trots op het onderzoek waar het team van Michael Abrash aan werkt bij FRL-R Redmond - enthousiast om een vroege blik te werpen op enkele van de technologieën die de metaverse zullen ondersteunen (we werken aan verschillende prototype-headsets om concepten te bewijzen, dit is er een van. Het is een lang verhaal.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG — Boz (@boztank) 13 oktober 2021

Het apparaat van Bosworth ziet er daarentegen veel futuristischer uit en deelt enkele ontwerpovereenkomsten met de apparaten van Magic Leap.

Afgezien van de teaserafbeeldingen is er echter geen echte informatie over deze headsets – zelfs niet of ze worden gebruikt om te testen in AR, maar ook in VR.

In die zin is de timing voor de onthulling dus interessant - vooral als je bedenkt dat deze prototypes tot Facebook Connect op 28 oktober verborgen hadden kunnen blijven. Nu de HTC Vive Flow deze week centraal staat in de wereld van VR, is het ook mogelijk dat Facebook een deel van de aandacht wilde herleiden.

Zoals we al zeiden, verwachten we niet snel hardware te zien die op deze ontwerpen is gebaseerd, maar misschien zal Oculus ons verrassen met enkele belangrijke verbeteringen op de ontwikkelaarsconferentie.

Blijf op de hoogte voor die, want we zullen alle aankondigingen behandelen zodra ze plaatsvinden.