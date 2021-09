Facebook x Ray-Ban AR-bril lekt met fotos in overvloed

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook zal later vandaag zijn AR-bril laten zien die in samenwerking met Ray-Ban is gemaakt, maar het lijkt erop dat we al een goed idee hebben van wat we kunnen verwachten.

Dat is te danken aan een groot fotolek, waarbij verschillende modellen online in al hun glorie worden getoond.

De bril wordt vandaag officieel aangekondigd, blijkt uit een date-teaser die gisteren door Facebook zelf werd gepost . En alles wat we eerder van ze wisten, is dat ze cameras zullen bevatten om je leven te documenteren. Net als de Spectacles van Snapchat-eigenaar Snap .

Nu heeft Evan Blass (@evleaks) een reeks verschillende stijlen voor de Facebook x Ray-Bans-bril gepost. Ze zien er allemaal uit als klassieke Ray-Bans - zij het met cameras in elke hoek. Er zijn zelfs een paar Wayfarers.

We weten nog niet de specificaties of hoe ze precies gaan werken. Maar naar een gok zullen ze verbinding maken met een slim apparaat en Facebook zelf. Er kan zelfs een vorm van opslag in de bril zelf zijn, maar we weten het niet zeker.

We zullen het later vandaag in ieder geval te weten komen. Hopelijk omvat dat ook prijzen en beschikbaarheid. Tot die tijd, bekijk de fotos en verheug je in het feit dat, hoewel ze grote lenzen hebben ingebouwd, er nog steeds die kenmerkende Ray-Ban-coolheid over hen is.