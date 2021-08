Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook, het moederbedrijf van Oculus en hun virtual reality (VR)-headsets, heeft een nieuwe functie aangekondigd waarmee gebruikers nu digitaal verbinding kunnen maken in een bestuurskamerachtige ruimte, allemaal in VR. Deze functie, met de naam Horizon Workrooms , is gratis voor iedereen die een Oculus Quest 2 bezit en stelt collegas en vrienden in staat samen te werken in een driedimensionale ruimte die veel weg heeft van een modern WeWork-kantoor .

Het bedrijf verwijst naar technologie zoals deze als de "metaverse", en ziet een toekomst waarin gewone mensen uren van hun dag volledig ondergedompeld zijn in digitale ruimtes omringd door andere "echte" maar virtuele mensen.

Facebook hoopt dat ze "de manier waarop we werken opnieuw kunnen definiëren" en "betere gesprekken kunnen voeren die natuurlijker verlopen". Hoewel dat op dit moment misschien een kans lijkt, gezien het lethargische tempo van massale VR-adoptie binnen de mainstream, wie weet of we binnenkort Silicon Valley-reuzen zullen zien die honderden, zo niet duizenden VR-eenheden bestellen om naar werknemers te sturen in een poging om promoot "persoonlijk" werk op afstand.

Een van de meest interessante kenmerken van Horizon Workrooms is dat de omgeving in VR niet volledig mensen hoeft te zijn. Facebook zegt dat terwijl momenteel slechts 16 gebruikers worden ondersteund om in VR te werken, Workrooms in totaal tot 50 mensen ondersteunt, op voorwaarde dat de overige 34 deelnemen als een standaard videogesprek met een normale, niet-VR-microfoonheadset. Deze combinatie van sommige mensen die worden weergegeven als live 3D-avatars en sommige als een traditionele Zoom-oproep op een virtueel scherm, kan nuttig zijn voor teamleden die willen deelnemen, maar niet per se een VR-headset bezitten of de hele dag willen dragen.

Andere functies zijn onder meer Workrooms waarmee u een live feed van het scherm van uw computer tijdens een gesprek met iedereen kunt delen, ondersteuning voor ruimtelijke audio en zelfs het gebruik van de Oculus Quest 2 hand- en gezichtsvolgsystemen om een virtueel toetsenbord en trackpad weer te geven onder uw 3D-avatar .

Andrew Bosworth, de leidende VR-manager van Facebook, zegt dat hij denkt dat het "misschien wel de meest intense VR-toepassing is die er bestaat". In de eerste aankondiging beweert Facebook dat ze "Workrooms hebben gebruikt om hier samen te werken ... en we denken dat het een van de beste manieren is om te werken als je niet fysiek bij elkaar kunt zijn".

Momenteel bevindt Horizon Workrooms zich in een open bèta en is het gratis voor alle Oculus Quest 2-bezitters over de hele wereld.

squirrel_widget_2679961

Klik hier om onze recensie van de Oculus Quest 2 te lezen.