Facebook wil je ogen op VR-headsets projecteren

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Facebook constant innoveert en met nieuwe ideeën komt voor virtual reality . Een van die meest recente concepten is om de ogen van de gebruiker op de buitenkant van de VR-headset te projecteren.

Dit is een experimentele technologie waar Facebook Reality Labs aan werkt en waarmee gebruikers oogcontact kunnen maken met de mensen om hen heen zonder de headset af te zetten.

Dit project maakt gebruik van wat wordt aangeduid als " reverse passthrough VR ". Op de huidige Oculus-headsets is passthrough VR een technologie waarmee de VR-gebruiker de wereld om zich heen kan zien zonder de headset te verwijderen. De trackingcameras worden gebruikt om een realtime beeld van de wereld om hen heen te geven. Dit is ideaal om je te heroriënteren in de speelruimte of om mensen om je heen te zien terwijl je speelt.

Het idee van Facebook voor reverse passthrough maakt gebruik van stereocameras aan de binnenkant van de headset om een beeld van de ogen van de gebruiker en het omringende gezicht vast te leggen en de beweging in de headset te volgen. Dit wordt vervolgens weergegeven op een naar buiten gericht lichtveldscherm dat de illusie van oogcontact geeft.

Het resultaat is zeker een eigenzinnig ogende opstelling, maar een die het gemakkelijker zou kunnen maken om face-to-face gesprekken te voeren met collegas, vrienden of familie terwijl je nog in VR bent.

Uiteraard bevindt dit zich op dit moment in de beginfase, maar het laat een interessante toekomst zien voor VR- en AR-headsetontwerp en we zijn benieuwd wat de toekomst biedt.