Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook is van plan om nieuwe hardware te lanceren, te beginnen met de Ray-Ban slimme bril , aldus topman Mark Zuckerberg.

Zuckerberg bevestigde deze week tijdens een winstoproep dat het de volgende bril zal lanceren, hoewel het nog onduidelijk is wanneer precies. Het laatst gerapporteerde tijdsbestek was ergens in 2021 . "Als we hier vooruitkijken, zal de volgende productrelease de lancering zijn van onze eerste slimme bril van Ray-Ban in samenwerking met EssilorLuxottica", aldus de Facebook-CEO. "De bril heeft zijn iconische vormfactor en je kunt er behoorlijk leuke dingen mee doen."

We weten nog niet precies welke functies de bril zal hebben, hoewel wordt aangenomen dat ze slimme basisfuncties zullen hebben. Voor het eerst aangekondigd in september vorig jaar, werkte Facebook samen met EssilorLuxottica om de bril te ontwikkelen als onderdeel van een "meerjarige" samenwerking. Luxottica is verantwoordelijk voor veel van de premium zonnebrillen- en brillenmerken, waaronder Persol en Prada, maar het eerste product in deze serie zal onder de Ray-Ban-badge vallen.

Misschien zijn de slimme brillen van Facebook en Ray-Ban net als de Amazon Echo Frames en Snap Spectacles . We vermoeden dat alle details eromheen, inclusief een officiële productnaam, specificaties, software, prijzen en ontwerp, dichter bij de lancering zullen worden onthuld - wanneer dat ook gebeurt.

Dat gezegd hebbende, heeft Zuckerberg ze gepitcht als onderdeel van Facebooks "reis naar volledige augmented reality-brillen in de toekomst", en AR-brillen zijn ook de sleutel tot Facebooks aanstaande "Metaverse", dat tot doel heeft virtuele en fysieke ruimtes te combineren. U kunt meer lezen over de Metaverse in onze gids.