Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft een nieuwe Harry Potter- ervaring aangekondigd voor gebruikers van zijn Portal-line-up, evenals voor Instagram- en Facebook-gebruikers.

De apparaten voor videobellen van Facebook krijgen een Harry Potter and the Cursed Child-crossover waarmee jij en maximaal drie vrienden augmented reality kunnen gebruiken om verschillende personages uit de JK Rowling-fantasieserie te spelen. Het werkt in Portal-to-Portal-videogesprekken in de VS en het VK.

Hier is hoe Facebook de integratie beschreef :

"Iedereen kan de ervaring starten door op Curtain Call in het effectenvak op Portal te tikken. Je kunt vervolgens een van de drie locaties uit het menu selecteren om te bezoeken: de Grote Zaal van Zweinstein, het Ministerie van Toverkunst of de Rand van het Verboden Bos. Wanneer de Als de lichten gaan branden, zal elke persoon in het gesprek een personage uit de show belichamen met een unieke spreuk, die willekeurig wordt toegewezen. Je hoeft alleen maar met je hoofd te knikken of op het scherm te tikken om het te casten en kijk hoe je vrienden de magie bewonderen."

In wezen biedt Portal AR-maskers die je veranderen in een Harry Potter-personage, en je kunt zelfs "reizen" naar verschillende locaties zoals Hogwarts. Interessant is dat de AR-maskers bij je huidskleur passen. "Bellers kunnen de karakters volledig belichamen dankzij real-time skinsampling die het 3D-karakter afstemt op uw unieke huidskleur voordat het wordt omgezet in een AR-masker voor naadloze integratie", legt Facebook uit.

Er zijn ook 12 maskers beschikbaar, elk aangedreven door Facebooks eigen Spark AR-technologie. Als je geen Portal-apparaat hebt, zei Facebook dat Instagram- en Facebook-gebruikers nog steeds kunnen communiceren met zijn Harry Potter AR-maskers via "de camera van elke app". Gebruikers kunnen ook videos en fotos delen met de maskers via Verhalen.