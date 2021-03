Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook plaagt zijn nieuwe augmented reality-interface, gebaseerd op technologie van de CTRL-Labs-startup die het een paar jaar geleden heeft overgenomen. Facebook Reality Labs publiceerde een blogpost waarin zijn werk werd beschreven, evenals een video met een prototype van polsbandjes.

In de video zijn de polsbandjes van Facebook te zien met behulp van elektromyografie (EMG) om neurale signalen om te zetten in acties zoals typen en vegen. De bands geven ook haptische feedback, wat zorgt voor een meer responsieve ervaring. De banden kunnen basisgebaren - of klikken - volgen met de zenuwsignalen die langs je armen lopen, in plaats van een meer conventionele benadering, zoals visuele sensoren.

De neurale polsbandjes kunnen theoretisch de zenuwsignalen volgen die uw hersenen tijdens het typen naar uw vingers sturen. U kunt dus typen op een virtueel toetsenbord zonder toetsen, en de banden zullen leren en zich aanpassen aan de manier waarop u typt om typefouten te corrigeren.

Hoewel de band neurale signalen las, zei Facebook dat het niet erg is om te lezen:

"Je hebt veel gedachten en je kiest ervoor om op slechts enkele ervan te reageren. Wanneer dat gebeurt, sturen je hersenen signalen naar je handen en vingers die hen vertellen dat ze op specifieke manieren moeten bewegen om acties uit te voeren zoals typen en vegen. Dit gaat over decoderen. die signalen aan de pols - de acties die je al hebt besloten uit te voeren - en ze vertalen naar digitale commandos voor je apparaat. "

Als je je afvraagt hoe de technologie van Facebook ooit zou kunnen worden toegepast op real-world scenarios die verder gaan dan typen, dan stelt het sociale netwerk al verschillende use-cases voor, waaronder manieren waarop ze kunnen communiceren met AR-brillen . Stel dat u een AR-bril draagt die afbeeldingen over de echte wereld weergeeft, dan kunt u door uw e-mails en favoriete apps bladeren zonder dat u uw telefoon hoeft te gebruiken.



"We ontwikkelen natuurlijke, intuïtieve manieren om te communiceren met altijd beschikbare AR-brillen, omdat we denken dat dit de manier waarop we in contact komen met mensen dichtbij en ver weg zal veranderen", legt Facebook uit in zijn blogpost die op 18 maart 2021 is gepubliceerd. "Maar dit systeem is vele jaren weg. "

Dus waarom de pols?

Facebook zei dat signalen via de pols zo duidelijk zijn dat EMG vingerbewegingen van slechts een millimeter kan begrijpen: "Dat betekent dat invoer moeiteloos kan zijn. Uiteindelijk kan het zelfs mogelijk zijn om alleen de intentie te voelen om een vinger te bewegen."

Geschreven door Maggie Tillman.