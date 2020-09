De AR-bril van Facebook kan je supergehoor geven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook werkt al een tijdje aan een augmented reality- headset en nu heeft het bedrijf interessante manieren onthuld waarop de technologie ook kan helpen met geluid.

Facebook Reality Labs Research heeft onthuld dat het werkt aan "nieuwe technologieën" die zijn ontworpen om de gebruiker beter gehoor en "perceptuele superkrachten" te geven. Dit omvat augmented reality-technologie die is ontworpen om te bepalen waar u naar kijkt en om u daarop te concentreren door het geluid te versterken en hinderlijk achtergrondgeluid te verminderen.

Het idee is om het leven van de gebruiker te helpen verrijken door hem te helpen zich te concentreren en zich te concentreren op wat belangrijk is. Dit kunnen eenvoudige verbeteringen in het dagelijks leven zijn:

"Stel je voor dat je een gesprek kunt voeren in een overvol restaurant of bar zonder je stem te verheffen om gehoord te worden of je in te spannen om te begrijpen wat anderen zeggen. Door meerdere microfoons op je bril te gebruiken, kunnen we de geluiden om je heen opvangen. aan de hand van het patroon van uw hoofd- en oogbewegingen, kunnen we uitzoeken welke van deze geluiden u het meest wilt horen, zonder dat u er robotachtig naar hoeft te staren. Hierdoor kunnen we de juiste geluiden voor u versterken en anderen dimmen, zodat we dat wat je echt wilt horen duidelijk is, zelfs bij hard achtergrondgeluid. "

In wezen is deze technologie een geavanceerd type hoortoestel, maar met de toegevoegde bonus van augmented reality. De technologie kan ook worden gebruikt door zowel mensen met als zonder gehoorverlies.

In het restaurantvoorbeeld voorziet Facebook ook dat naast klanten die de headset gebruiken, ook bedienend personeel en andere medewerkers hiervan kunnen profiteren.

Het bedrijf merkt op dat de lawaaierige omgevingen waar het bar- en restaurantpersoneel mee te maken heeft, na verloop van tijd kunnen bijdragen aan gehoorverlies en deze nieuwe technologie kan dit helpen voorkomen. Door achtergrondgeluid te verminderen en werknemers te helpen zich te concentreren op wie ze praten, verlicht de AR-headset de druk op de oren op dagelijkse basis.

De toevoeging van sensoren en cameras aan AR-brillen kan ook worden gebruikt om belangrijke contextuele informatie te verzamelen, zoals waar de gebruiker relevant geluid wil helpen versterken en isoleren.

Prototype-ontwerpen van de technologie lijken een AR-bril te zijn met luidsprekers die het geluid naar het oor richten op een vergelijkbare manier als de Oculus Quest-luidsprekers werken . Als alternatief ontwikkelt het team speciale in-ear monitors (IEMs) met actieve ruisonderdrukkingstechnologie om achtergrondgeluid te elimineren.

Het Facebook Reality Labs-team werkt schijnbaar aan verschillende ontwerpen met verschillende potentiële toepassingen. Deze omvatten AR-brillen en AR-headsets. Het is dus nog niet duidelijk wat de roadmap van Facebook voor deze producten is.

Wat er ook gebeurt, Facebook zal ook de angst moeten overwinnen die veel mensen hebben over het opnemen en bewaken van Facebook-technologie om gegevens voor advertenties te verkopen. Hoe comfortabel zou de gemiddelde gebruiker zijn als Facebook alles opneemt wat ze zeggen en ziet waar ze naar kijken?

Het onderzoeksteam denkt hier al over na:

"Tegenwoordig worden de gegevens die we verzamelen nog niet beschikbaar gesteld aan onderzoekers, deze worden versleuteld en de identiteit van de onderzoeksdeelnemer wordt gescheiden van de gegevens zodat het onbekend is voor de onderzoekers die de gegevens gebruiken. Zodra ze zijn verzameld, worden ze opgeslagen op beveiligde interne servers die alleen toegankelijk voor een klein aantal onderzoekers met uitdrukkelijke toestemming om het te gebruiken. Het team heeft ook regelmatig beoordelingen met privacy-, beveiligings- en IT-experts om ervoor te zorgen dat ze het protocol volgen en de juiste veiligheidsmaatregelen implementeren. "

Het plan is simpelweg om de technologie te gebruiken om het leven van mensen te verrijken en het is zeker interessant om de mogelijke toepassingen te zien. De toekomst zal ongelooflijk zijn.

Geschreven door Adrian Willings.