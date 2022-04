EE zal exclusief de Nreal Air AR-bril aanbieden in het Verenigd Koninkrijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EE stapt in een virtuele wereld en bevestigt dat het de Nreal Air AR-bril in het Verenigd Koninkrijk op de markt zal brengen.

De Nreal Air heeft een ontwerp dat lijkt op een zonnebril, die in combinatie met de Nreal Nebula smartphone-app onderweg AR-ervaringen kan bieden.

Door gebruik te maken van de nieuwste 5G-connectiviteit van EE krijg je een virtueel scherm tot 201 inch waarmee je op een totaal nieuwe manier van content kunt genieten.

Denk aan de Nreal Air als een draagbare bioscoop, iets wat je kunt aantrekken om te genieten van gaming of films op een groter scherm, recht in je ooglijn, in plaats van te kijken op je telefoon. Natuurlijk heeft u ook die kabelverbinding met uw telefoon nodig.

In de Nreal Air-bril zitten een paar OLED-schermen om de content recht voor je ogen te plaatsen, terwijl er twee "open oor"-speakers zijn. In plaats van ze in je oren te stoppen, luister je naar de audio die uit de bril komt zodat je niet helemaal geïsoleerd bent.

Natuurlijk is er de optie om andere accessoires, zoals een gaming controller, te gebruiken met je telefoon - dus er is een volledig scala aan mogelijkheden beschikbaar.

Er zijn een paar verschillende modi die door de Nreal Air worden ondersteund - met Air Casting kunt u uw telefoonscherm via de bril spiegelen op een veel groter scherm, terwijl de MR Space-modus een stap verder gaat naar mixed reality en u bijvoorbeeld in staat stelt om meerdere grote schermen in een virtuele ruimte te openen zodat u twee dingen tegelijk kunt bekijken.

De Nreal Air volgt de bewegingen van je hoofd, ondersteunt glazen op sterkte en bevat ook een microfoon.

Wat deze bril niet zal doen is visuele input van de wereld om je heen accepteren - er zijn geen camera's, dus er is geen ondersteuning voor augmented overlays of gebarenbesturing.

EE heeft gezegd dat de prijzen dichter bij de lancering "later dit voorjaar" zullen worden onthuld. We zullen natuurlijk proberen om u een volledig overzicht van de ervaring die je krijgt zo snel als we kunnen, maar u kunt uw interesse registreren op de website van EE.

Geschreven door Chris Hall.