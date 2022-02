Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het recente natuurprogramma van de BBC, The Green Planet, is een fenomenaal gedetailleerde en levendige kijk op het plantenleven over de hele wereld, en het is adembenemend mooi in 4K op een kwaliteitsdisplay. Dat gezegd hebbende, er gaat niets boven het zijn ingebed in een omgeving om je ermee bezig te houden.

Dat is de theorie achter een nieuwe installatie van een maand op Piccadilly Circus in Londen, een samenwerking tussen het 5G-netwerkteam van EE, de BBC en Factory 42. De Green Planet AR Experience rust bezoekers uit met een Samsung Galaxy S21 en een koptelefoon, voordat je ze naar een reeks kamers stuurt om een augmented reality (AR)-wereld te verkennen.

Je beweegt je door onderwaterzeegezichten en doordrenkte rivierdelta's en bergachtige hellingen, elke kamer is redelijk kaal totdat je door het scherm van je telefoon kijkt om de AR-versie te zien vol planten en dieren in het wild. Met Sir David Attenborough die je vertelt, is het echt afleidend om in te zoomen op de juiste gebieden en te ontdekken hoe de planten overleven.

Hoewel AR een vast onderdeel is van de smartphonewereld, is het nog steeds iets dat de meeste mensen bijna nooit gebruiken, en dit is een overtuigender gebruiksscenario dan we in tijden zijn tegengekomen - we kunnen ons heel goed voorstellen dat een museum veel gebruik maakt van de techniek om bijvoorbeeld te voorkomen dat een luidruchtige schoolgroep in opstand komt.

Dat gezegd hebbende, onderstreepten enkele kleine technische haperingen dat het nog steeds verre van eenvoudig is om deze AR-installaties naadloos te laten werken, of het nu gaat om de virtuele omgevingen die op bepaalde punten niet meer synchroon lopen met de echte muren, of de camera's van de telefoon die het spoor bijster raken en moeten door medewerkers worden gereset.

Toch is het voor iedereen die de komende weken in het centrum van Londen woont een geweldige tijdverdrijf die het gevoel van verbondenheid vergroot dat je krijgt door naar The Green Planet te kijken - het is geopend van vandaag tot 9 maart 2022, en je kunt gratis tickets online boeken hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.