Apple's Reality Pro AR/VR-headset kan al in maart verschijnen

(Pocket-lint) - De veelbesproken AR/VR-headset van Apple zou volgens een nieuw rapport al in maart kunnen verschijnen. Men denkt dat Apple de headset zal aankondigen vóór WWDC 2023.

De mixed reality-headset, die naar verwachting Reality Pro zal gaan heten, wordt volgens een nieuw rapport van Mark Gurman, de goed ingevoerde Apple-verslaggever van Bloomberg, dit voorjaar onthuld. Volgens hem zal Apple de nieuwe headset aankondigen vóór de Worldwide Developers Conference van dit jaar, die normaal gesproken in juni wordt gehouden.

Er wordt gedacht dat Apple het product vroeg zal aankondigen en dan ontwikkelaars de kans geeft om aan hun apps te werken in de aanloop naar een release voor het publiek - momenteel verwacht later dit jaar.

"Apple heeft het apparaat al gedeeld met een klein aantal vooraanstaande softwareontwikkelaars om het te testen", aldus Gurman, die eraan toevoegt dat de hardware intern een nieuw besturingssysteem draait dat Borealis wordt genoemd. Voor het publiek zal Borealis de naam xrOS dragen.

Gurman merkt wel op dat Apple tot nu toe moeite heeft gehad om de headset op de markt te krijgen, en suggereert dat er nog steeds kans is op verdere vertragingen bij een product dat naar verwachting meer dan 3000 dollar gaat kosten. "Apple had als doel om het tegen 2019 op de markt te brengen", zegt hij. "Na verloop van tijd stapelden de vertragingen zich op. Apple had plannen om het apparaat in 2020, dan 2021 en dan 2022 te lanceren."

De headset zal naar verwachting gebruikmaken van meerdere camera's en twee 4K-schermen. Er wordt ook irisherkenning verwacht voor authenticatiedoeleinden, terwijl de xrOS-software naar verluidt in staat zal zijn om windowed iPhone-apps te draaien, hoewel ze in 2D zullen verschijnen in plaats van de 3D-ervaring waar de headset waarschijnlijk bekend om zal staan.

