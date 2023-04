Apple neemt zijn tijd wat betreft zijn toetreding tot de wereld van AR en VR, met zijn vermeende headset het onderwerp van geruchten voor letterlijk jaren en jaren op dit punt.

Maar nu de verwachte lancering steeds dichterbij komt (op dit moment zou het ergens in 2023 zijn), heeft een belangrijk nieuw rapport veel details naar buiten gebracht.

Dit is allemaal via The Information, en geeft een absolute schat aan nieuwe informatie die ons begrip van het ontwerp van de headset aanvult.

Maar eerst is er het hoofdbedrag van de prijs, die in interne gesprekken bij Apple blijkbaar rond de 3000 dollar schommelt, wat een behoorlijke som geld is.

Hij zal blijkbaar een digitale kroon-achtige draaiknop hebben, waarmee je kunt wisselen tussen een virtuele en een fysieke kijk op de wereld.

De headset zal ook een op het middel gemonteerde accu bevatten, met een stroomkabel die naar de headset loopt. Je kunt ongeveer twee uur per lading gebruiken, maar je kunt de batterijen verwisselen.

In de hoofdbanden kunnen luidsprekers worden ingebouwd en er zijn verschillende opties beschikbaar, terwijl voor de headset zelf koolstofvezel en aluminium worden gebruikt om het gewicht te beperken.

Lenzen op maat zijn beschikbaar, terwijl de headset zich automatisch aanpast aan het ideale gezichtsveld voor de gebruiker, tot 120 graden.

Een H2-chip zorgt voor low-latency verbindingen met AirPods Pro-modellen van de tweede generatie, voor eenvoudige audio. Er is geen 3,5 mm aansluiting, schijnbaar, met Bluetooth hoofdtelefoons blijkbaar een gemengde zak.

Dit is een absolute schat aan nieuwe informatie om te verwerken, en geeft ons een vollediger beeld dan ooit van de constructie van de headset.