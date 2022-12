Apple's AR/VR-headset mist mogelijk zijn geruchtmakende lancering begin 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie hoopt begin 2023 zijn eerste Apple AR/VR-headset te kunnen kopen, moet misschien een paar maanden wachten vanwege "software-gerelateerde problemen".

Volgens het vorige gerucht zou Apple zijn AR/VR-headset in de eerste helft van 2023 aankondigen, maar de goed ingevoerde industrieanalist Ming-Chi Kuo meent dat Apple de zaak een tijdje heeft moeten uitstellen, allemaal dankzij problemen met de software die het product zal draaien.

Kuo denkt nu dat de naamloze AR/VR-headset in de tweede helft van 2023 klaar zal zijn voor massaproductie, al is het nog niet duidelijk of dat ook betekent dat Apple de daadwerkelijke aankondiging van het product ook uitstelt tot later in het jaar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

(7/8)

Het schema voor massaverzending van componenten is waarschijnlijk nog steeds 1H23/2Q23, maar door het uitgestelde schema voor massaverzending van het eindproduct, zal de voorspelling voor de verzending van Apple MR-headsets in 2023 waarschijnlijk minder dan 500k eenheden zijn, wat lager is dan de marktconsensus van 800k-1.200k eenheden. - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 december 2022

Het is mogelijk dat Apple ervoor kiest om het product aan te kondigen tijdens zijn WWDC-evenement, waarschijnlijk in juni 2023. Dat zou ontwikkelaars in theorie de tijd kunnen geven om apps te bouwen voor het nieuwe platform, voordat het later datzelfde jaar definitief wordt uitgebracht.

Kuo merkte ook op dat Apple ervoor zou kunnen kiezen om de headset begin 2023 aan te kondigen, zoals oorspronkelijk gepland, maar een langere periode tussen aankondiging en verzending zou de verkoop mogelijk kunnen beïnvloeden, althans op de korte termijn.

Een ander rapport beweerde onlangs dat heeft ook de naam van het besturingssysteem dat het nieuwe apparaat zal aandrijven veranderd. Voorheen werd verwacht dat het realityOS zou heten, maar nu wordt gedacht dat het systeem xrOS gaat heten. De naamsverandering zou de "extended reality" mogelijkheden van het apparaat beter benadrukken.

Geschreven door Oliver Haslam.